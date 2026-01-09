Cuando el naturalista francés Philibert Commerson llegó a Montevideo en 1766 como parte de la primera expedición francesa en dar la vuelta al mundo, quedó deslumbrado por las riquezas naturales de la Banda Oriental. En una carta a su familia aseguró que se sentía como el rey Midas, que convertía en oro todo lo que tocaba, y agregó que habría necesitado de Argos y Briareo (dos gigantes de la mitología griega con decenas de ojos y manos) para poder ver y juntar todos los materiales raros y desconocidos que nuestro país ofrecía.

Muchos otros naturalistas sintieron algo similar antes y después que él al llegar a Uruguay, entre ellos el famoso Charles Darwin. Gracias a los animales y plantas que aquellos aventureros recogieron en estas tierras, se registraron desde entonces muchísimas especies desconocidas para la ciencia.

Eso sigue ocurriendo. No que investigadores de otras regiones vengan a llevarse ejemplares valiosos a Uruguay –o no deberían, al menos–, sino que se descubran aquí especies desconocidas para la ciencia o al menos no registradas aún para Uruguay. Pero los exploradores encargados de esos hallazgos son ahora nuestros científicos y científicas, y a veces gente curiosa que hace ciencia ciudadana, que se las ingenian para descubrir y clasificar nuestro patrimonio natural pese a los muchos obstáculos que enfrentan, como la falta de recursos.

En Uruguay tenemos grupos de animales tan poco estudiados, de los que se sabe tan poco, que todavía es posible que un científico o científica se sienta hoy tan maravillado como Philibert Commerson hace 280 años ante lo mucho que queda por conocer.

En 2025, al igual que en todos los años anteriores, muchas especies nuevas de animales fueron registradas para nuestro país, incluyendo arañas, peces, ranas, moscas, abejas y muchos bichos más. Algunas de ellas no son sólo especies nuevas para Uruguay; lo son también para el mundo, lo que significa que el aporte de quienes las describieron es valiosísimo para entender mejor la biodiversidad de todo el planeta, no sólo la de este territorio.

Aquí va un repaso no exhaustivo de las especies que en este 2025 se sumaron a la riqueza natural del país, que en términos deportivos podría describirse como el once revelación del año. Cabe aclarar que para ser consideradas en este listado deben haber salido en publicaciones científicas durante el último año (con la trampita de que incluye los últimos días de 2024) y tratarse de especies nativas, no introducidas (no está, por ejemplo, el ilustre picudo rojo). En 2025 también se descubrieron muchas otras especies en el país, pero los trabajos para identificarlas y darlas a conocer están todavía en curso y probablemente sus reportes sean publicados para la ciencia recién en los próximos meses o años.

Tarántula Plesiopelma arevaloae. Foto: Rodrigo Viera Amaral

Nueva especie: Plesiopelma arevaloae (especie nueva para la ciencia).

Razón del nombre científico: el epíteto arevaloae homenajea a la exdiputada y exsenadora minuana Julia Arévalo, una de las primeras diputadas del Uruguay.

Nombre común: no tiene, pero entra dentro del genérico “tarántula”.

Localidades de Uruguay donde habita (que sepamos por ahora): Lavalleja y Maldonado.

Publicación donde se dio a conocer: Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Naturais.

Investigadores e investigadoras de Uruguay involucrados: Fernando Pérez Miles, Victoria Arias y Maite Hilario.

Importancia: con este hallazgo Uruguay confirma la presencia de 13 especies de tarántulas (o arañas pollito, como les decimos en nuestro país), animales carismáticos que cargan con una inmerecida mala fama. Este registro muestra nuevamente el valor de las colecciones científicas, ya que fue identificada primero gracias al análisis de ejemplares depositados en la colección de la Facultad de Ciencias y después de individuos recogidos en su ambiente natural. Es una especie muy asociada a las sierras minuanas, por lo que es gran candidata a integrar la lista de arácnidos prioritarios para la conservación en Uruguay.

Leé más sobre esto: Registran en Lavalleja una especie de tarántula desconocida para la ciencia; su nombre homenajea a una pionera uruguaya

Ranita Physalaemus cristinae en Salto. Foto: Sebastián Gómez Barboza Silveira (NaturalistaUY)

Nueva especie: Physalaemus cristinae (especie nueva para Uruguay).

Razón del nombre científico: el cristinae fue elegido en 2023 por investigadores argentinos para reconocer la contribución a la ciencia de la expresidenta argentina Cristina Fernández.

Nombre común: ranita gato norteña.

Localidades de Uruguay donde habita (que sepamos por ahora): Bella Unión (Artigas) y Salto.

Investigadores de Uruguay involucrados: Gabriel Rodríguez, Sebastián Gómez, Gonzalo Rodríguez, Claudio Borteiro y Francisco Kolenc.

Publicación donde se dio a conocer: Cuadernos de Herpetología (mayo de 2025).

Importancia: además de sumar una nueva especie al listado de anfibios de Uruguay, la aparición de esta ranita en dos puntos alejados entre sí abre varias interrogantes que vale la pena estudiar. ¿Por qué una ranita recién descrita para la ciencia en 2023, que nadie vio ni escuchó en Uruguay hasta hace muy poco pese a su canto tan distintivo, aparece de pronto en más de un punto en el litoral uruguayo? Los autores del trabajo creen que esta especie cruzó el charco en los últimos años y en más de un sitio, pero hacen falta más estudios para corroborarlo.

Leé más sobre esto: Cristina cruzó el charco: reportan que la rana que homenajea a la expresidenta argentina también vive en Uruguay

Cochinillas de laca Neotachardiella charruarum. Foto: Vitor Pacheco

Nueva especie: Neotachardiella charruarum (especie nueva para la ciencia).

Razón del nombre científico: al género Neotachardiella se le agrega el epíteto que significa “de los charrúas”.

Nombre común: insecto laca de los charrúas.

Localidades de Uruguay donde habita (que sepamos por ahora): Montevideo, Canelones, Maldonado y Treinta y Tres.

Publicación donde se dio a conocer: Zootaxa (febrero de 2025).

Investigadores de Uruguay involucrados: Vitor Pacheco da Silva (brasileño radicado en Uruguay).

Importancia: estas cochinillas fueron halladas sobre plantas nativas muy valoradas de Uruguay, como la pitanga, el guaviyú y el palo de fierro. Excretan una sustancia sobre la que crece un hongo que ennegrece las hojas, y si bien aún no es claro si provocan un daño a las plantas, vale la pena proseguir las investigaciones para corroborar qué clase de efecto tienen sobre ellas. Además, las cochinillas o insectos laca de los charrúas tienen características muy interesantes para estudiar, como el hecho de que forman una sociedad integrada únicamente por hembras que se reproducen mediante partenogénesis.

Leé más sobre esto: Conozcan a la cochinilla charrúa, nueva especie descubierta en Uruguay que es fanática de algunas plantas nativas

Abeja solitaria Caenonomada bruneri en Artigas. Foto: Mauricio Silvera, NaturalistaUY

Nueva especie: Caenonomada bruneri (especie nueva para Uruguay). Nombre común: no tiene (aún), pero se trata de una especie de abeja solitaria.

Localidades de Uruguay donde habita (que sepamos por ahora): Bella Unión (Artigas), San Gregorio (Artigas), Meseta de Artigas (Paysandú), Paso Arriera (Rivera) y Dolores (Soriano).

Publicación donde se dio a conocer: Revista de la Sociedad Entomológica Argentina (setiembre de 2025).

Investigadoras de Uruguay involucradas: Mónica Remedios y Andrea Listre.

Importancia: hasta ahora no teníamos registros en Uruguay de especies del género Caenonomada, un tipo de abejas solitarias que se caracterizan por poseer adaptaciones en sus patas que les permiten transportar y manipular aceites florales, en lugar de (o además de) polen y néctar. Este estudio aporta datos nuevos y significativos sobre la distribución de la especie, y amplía su rango conocido dentro del continente. También “respalda la hipótesis de que Uruguay se encuentra dentro de una zona de alta rareza de especies para la tribu de abejas Tapinotaspidini”, asegura el trabajo.

Pez malacho. Foto: Sue (iNaturalist)

Nueva especie: Elops smithi (especie nueva para Uruguay).

Nombre común: pez malacho.

Localidades de Uruguay donde habita (que sepamos por ahora): Río de la Plata desde Montevideo hacia el este y aguas atlánticas de Maldonado y Rocha.

Publicación donde se dio a conocer: Pan-American Journal of Aquatic Sciences (julio de 2025).

Investigadores e investigadoras de Uruguay involucrados: Nicolás Vidal, Juan Manuel Caballero, Martín Laporta, Graciela Fabiano, Rodrigo Forselledo y Marcelo Loureiro.

Importancia: al igual que otras especies de peces típicas de aguas tropicales que se han registrado en Uruguay en los últimos años, el pez malacho es un síntoma de los cambios que viene experimentado la temperatura superficial del agua frente a nuestras costas. El trabajo muestra que antes de 2008 esta especie aparecía más al norte en el océano Atlántico, pero desde entonces se ha ido “corriendo” hacia el sur. Como el pez ángel o el corocoro, registrados en los últimos años en nuestro país por algunos de los mismos investigadores de este trabajo, el malacho nos puede ayudar a entender las respuestas de los organismos frente a los cambios acelerados que estamos provocando en el planeta.

Leé más sobre esto: Buen día para pescar: pique en el arroyo Chuy permitió rastrear la llegada del malacho, un nuevo pez tropical en nuestras aguas

Picarflor rubí en Marindia. Foto: Wilder Rodríguez

Nueva especie: Sephanoides sephaniodes (especie nueva para Uruguay).

Nombre común: picaflor rubí.

Localidades de Uruguay donde habita (que sepamos por ahora): Marindia (Canelones).

Publicación donde se dio a conocer: Achará (últimos días de diciembre de 2024).

Investigadores e investigadoras de Uruguay involucrados: Wilder Rodríguez.

Importancia: se trata de una rara aparición del picaflor más austral de América del Sur, que en realidad es endémico de la región patagónica noroeste de Chile y Argentina. Constituye el registro más al noreste del continente americano (a unos 770 km del registro más al noroeste previo) y muestra que algunos ejemplares de la especie se mueven en forma errática y muy extensa en invierno. Considerando el revuelo que generó en la comunidad local de observadores de aves, la aparición de este picaflor en un jardín de Marindia, reportada por un amante de la naturaleza que lo vio en su jardín, nos revela también cuán gratificante puede ser una mirada sensible y despierta sobre el mundo que nos rodea, incluso dentro de nuestras casas.

Leé más sobre esto: Registran por primera vez en Uruguay al picaflor rubí; sería su incursión más al noreste del continente americano

Macho (holotipo, arriba) y hembra (paratipo, abajo) de Phalloceros mimbi. Foto: Wilson Serra et al. 2025

Nueva especie: Phalloceros mimbi (nueva especie para la ciencia).

Razón del nombre científico: “mimbi” viene del guaraní y significa “brillante”, en alusión a la tonalidad de los costados del cuerpo de este pez.

Nombre común: no tiene (por ahora).

Localidades de Uruguay donde habita (que sepamos por ahora): Río Negro y Salto.

Publicación donde se dio a conocer: Acta Zoológica Liloana (abril de 2025).

Investigadores e investigadoras de Uruguay involucrados: Wilson Serra, Fabrizio Scarabino, Noelia Gobel y Gabriel Laufer.

Importancia: las escasas poblaciones registradas de esta especie, ubicadas a lo largo de unos 200 kilómetros del río Uruguay, indican que necesita medidas de protección y que debe ser considerada prioritaria y amenazada para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) de Uruguay. Sus hábitats “enfrentan amenazas de conservación significativas, como la expansión de la frontera agrícola, lo que conduce a la pérdida y alteración de hábitats acuáticos, la disminución de la calidad del agua y el aumento de contaminantes químicos”, indican los autores del trabajo.

Mosca del amor Plecia gibbosa. Foto: Vítor Pacheco da Silva et al. 2025

Nuevas especies: Bibio dacunhai, Plecia collaris, Plecia gibbosa y Plecia ramosa (especies nuevas para Uruguay).

Nombre común: moscas del amor (debido a que pasan la mayor parte de la vida adulta copulando).

Localidades de Uruguay donde habitan (que sepamos por ahora): Sierra de las Ánimas (Maldonado) y arroyo Lunarejo (Rivera) para B. dacunhai; Paso Centurión (Cerro Largo) para P. collaris y P. ramosa; Montevideo, Rocha y San José para P. gibbosa.

Publicación donde se dio a conocer: Zootaxa (febrero de 2025).

Investigadores e investigadoras de Uruguay involucrados: Vitor Pacheco da Silva, Wilson Serra, Fabrizio Scarabino, Andrés Costa, Damián Hagopian y María Martínez.

Importancia: este trabajo actualiza el listado para Uruguay de un grupo de moscas prácticamente desconocido en el país. Su estudio es interesante porque muchas especies de moscas del amor actúan como polinizadores, una función fundamental que en varios animales, en particular insectos, se encuentra comprometida por el abuso de pesticidas.

Peces del río Uruguay. A) Hemiodus orthonops B) Cnesterodon raddai C) Brycon hilarii D) Cynopotamus kincaidi Foto: Iván González et al. 2025

Nuevas especies: Hemiodus orthonops, Cynopotamus kincaidi, Brycon hilarii y Cnesterodon raddai (especies nuevas para Uruguay).

Nombres comunes: dientudo jorobado (C. kincaidi), salmón criollo o pirá pytá (B. hilarii) y madrecita (C. haddai).

Localidades de Uruguay donde habitan (que sepamos por ahora): Río Negro (H. Orthonops y C. kincaidi), Río Negro y Paysandú (B. hilarii), Paysandú (C. Raddai), todas sobre el río Uruguay.

Publicación donde se dio a conocer: Check List (junio de 2025).

Investigadores e investigadoras de Uruguay involucrados: Iván González, Ivana Silva, Cristhian Clavijo, Ricardo Juárez, Emilio Menvielle, Eugenio Lorenzo, Wiston Albieni, José Bessonart, Edgardo Bevilacqua, Facundo Cortondo, Anna Feris, Joaquín Pais, Lucía Uruzula y Marcelo Loureiro.

Importancia: estos primeros registros de cuatro especies de peces de agua dulce para el país se dieron gracias a los programas de monitoreo de peces realizados en el río Uruguay durante el pulso de inundación 2023-2024, tras el evento de El Niño en la región. Este tipo de episodios infrecuentes favorecen la dispersión de muchas especies desde tramos que están aguas arriba y desde el río Paraná. Lo interesante sería establecer si estas especies tienen la capacidad de formar poblaciones viables en aguas uruguayas después de estos episodios, algo importante a la luz de los efectos posibles que puede tener en nuestra biodiversidad el aumento de temperaturas y pulsos de inundación más frecuentes e intensos, tal como se predice.

Linífido del caraguatá. Foto: Manuel Cajade et al. 2025

Nueva especie: Laminacauda karaguata (especie nueva para la ciencia). Razón del nombre: el epíteto karaguata viene del guaraní y alude a la planta llamada caraguatá, muy asociada a esta especie.

Nombre común: no tiene, pero a los linífidos en el norte se les suele llamar “money spiders” (arañas del dinero), por la creencia de que traen buena suerte. Acá le podríamos llamar linífido del caraguatá.

Localidades de Uruguay donde habita (que sepamos por ahora): Paso Arriera (Cerro Largo).

Publicación donde se dio a conocer: Studies on Neotropical Fauna and Environment (setiembre de 2025).

Investigadores de Uruguay involucrados: Manuel Cajade, Damián Hagopián, Álvaro Laborda y Miguel Simó.

Importancia: esta pequeña araña saltarina de la familia de los linífidos fue hallada en una zona muy particular de Cerro Largo, cercana al río Negro, caracterizada por la presencia de ceibales y zonas bajas dominadas por caraguatás. Fue en estas plantas, justamente, donde los investigadores hallaron a esta araña desconocida hasta entonces para la ciencia, al igual que en Río Grande del Sur (Brasil). Además de la importancia obvia de sumar una nueva especie al registro de la biodiversidad del planeta, el hallazgo tiene relevancia por tratarse de una especie candidata a ser prioritaria para la conservación en nuestro país, debido a la mencionada dependencia de los caraguatales, típicos de la región pampeana.

Araña Spanioplanus juru. Foto: Tomado de Manuel Cajade et al. 2025

Nueva especie: Spanioplanus juru (especie nueva para la ciencia).

Razón del nombre: el epíteto juru viene del guaraní y significa “pico”, en referencia a la forma de una de las estructuras de los pedipalpos de los machos de estas arañas.

Nombre común: no tiene (por ahora).

Localidades donde habita (que sepamos por ahora): departamentos de Cerro Largo, Canelones y Río Negro.

Publicación donde se dio a conocer: Revista de la Sociedad Entomológica Argentina (setiembre de 2025).

Investigadores de Uruguay involucrados: Manuel Cajade, Damián Hagopián y Miguel Simó.

Importancia: este incansable equipo de aracnólogos dio también con otra diminuta araña en Cerro Largo, perteneciente a un género del que sólo se conocía hasta ahora una especie. En colaboración con colegas argentinos, los investigadores uruguayos pudieron registrar tres especies nuevas de este género para la ciencia, entre ellas esta que habita en Uruguay, lo que pudo ampliar muchísimo el conocimiento disponible sobre estos animales. Es una araña que vive en bosques ribereños, en bosques parque y también en zonas con arbustos psamófilos (adaptados a ambientes arenosos).