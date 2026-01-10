En medio del anunciado ciclón extratropical, alrededor de 20.700 personas están sin energía eléctrica, como consecuencia de las lluvias y los fuertes vientos que este sábado afectaron distintos lugares del territorio nacional, según señaló a la diaria el gerente del área de distribución de UTE, Luis Cataldo.

Entre los clientes afectados, aproximadamente 11.000 son de Montevideo, 5.450 de Canelones, 1.730 de Maldonado y 1.350 de Rocha. Cataldo apuntó que las cuadrillas de la empresa estatal están trabajando en la reconexión del servicio desde las primeras horas de la mañana de este sábado.

Sobre esto último se pronunció el propio presidente de la República, Yamandú Orsi. “Estas lluvias trajeron el alivio necesario para la producción en el campo. Pero sabemos que el viento trajo problemas al provocar cortes de energía. Los equipos de UTE están trabajando para restablecer el suministro. Gracias a la población por su comprensión y paciencia. Y a los trabajadores de la UTE por el esfuerzo que están haciendo”, escribió este sábado el mandatario en su cuenta de X.

Cataldo también indicó que hubo un pico de hogares afectados en Maldonado, que se fue solucionando en el transcurso de la jornada. “A las 10.00 eran 14.000 los afectados en Maldonado, y ahora son 1.728”, afirmó.

El gerente del área de distribución de UTE señaló que, ante este tipo de condiciones climáticas, la empresa estatal va atendiendo los casos por zonas, en función del nivel de afectación. En estos casos, el personal a disposición puede llegar hasta triplicarse para dar respuesta a los distintos reclamos.