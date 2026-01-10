El presidente de la República, Yamandú Orsi, se pronunció en la mañana de este sábado sobre la situación climática, en medio del pronosticado ciclón extratropical. Por un lado, el mandatario señaló en X que “el viento trajo problemas al provocar cortes de energía” y apuntó que “los equipos de UTE están trabajando para restablecer el suministro”; según informó Subrayado, hay más de 23.000 clientes de la empresa estatal sin luz. Por otro lado, el presidente destacó que las lluvias “trajeron el alivio necesario para la producción en el campo”.

El déficit hídrico en algunos lugares del territorio nacional -principalmente en un “círculo rojo” que comprende a zonas de Canelones, Maldonado y Lavalleja- fue motivo de reuniones durante la semana. El viernes, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, recibió a una delegación de la agrupación Campo Unido, que núclea a las principales gremiales agropecuarias del país: la Asociación Rural, la Federación Rural, la Asociación de Cultivadores de Arroz, la Asociación Nacional de Productores de Leche, la Comisión Nacional de Fomento Rural y Cooperativas Agrarias Federadas.

Al término del encuentro, Fratti dijo en rueda de prensa que, por el momento, el gobierno no ha descartado ninguna medida para atender la situación. “Hemos venido trabajando con el Banco República, con [República] Microfinanzas, con el BPS [Banco de Previsión Social] y con el Ministerio de Economía, y ahora lo que precisamos la semana que viene son los últimos informes que vamos a cruzar del INIA [Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria] con Inumet [Instituto Uruguayo de Meteorología] para definir 'científicamente' cuáles son los lugares [en los que] hay una crisis climática”, expresó.

En principio, el gobierno tiene previsto tomar una definición el próximo martes. “Yo no soy adivino y creo que esto hay que manejarlo con mucho criterio”, afirmó Fratti, quien resaltó, además, la necesidad de “ir fijando pautas para adelante”.

“Yo creo que un día tenemos que llegar a que no sea por la voluntad del ministro, o de Juan, o de Pedro, [sino que] haya un protocolo [que establezca que], en la medida en que se da tal déficit hídrico, se disparan una cantidad de medidas, [pero] eso hoy no está, y por lo tanto vamos a accionar en la medida que podamos”, expresó el ministro.

En la misma línea, el presidente de Cooperativas Agrarias Federadas, Pablo Perdomo, sostuvo en rueda de prensa tras la reunión con Fratti que “el Estado nuestro es muy lento” y consideró que, “en estos casos de emergencia, ya se debería de tener un protocolo, que sea ágil, para poder llegarle a los productores”.

Con respecto a la posición de Campo Unido, Perdomo contó que las gremiales rurales plantearon la posibilidad de que haya “algunos corrimientos de pagos”, por ejemplo, ante el BPS y los gobiernos departamentales. Señaló que actualmente hay productores “que tienen déficit de agua para consumo agua, ni que hablar para los animales”.

En ese sentido, el secretario general de la Intendencia de Canelones, Pedro Irigoin, quien también se reunió con Fratti el viernes, informó en rueda de prensa que en estos momentos la comuna canaria, en coordinación con OSE, está llevando agua para consumo humano a unas 180 familias del departamento; también se está asistiendo a unos 50 productores “con agua para animales”.

“Esto todos los días va cambiando; el lunes podemos tener una situación un poco mejor o peor, yo espero que sea mejor, porque soy optimista en que va a llover sábado y domingo”, manifestó, por su parte, Fratti, luego del encuentro con Irigoin.