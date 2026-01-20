Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU presentó el lunes un informe en el que advirtió sobre el aumento de la aplicación de la pena de muerte en el mundo durante 2025. Si bien la tendencia mundial general continúa avanzando hacia la abolición universal de esta pena, el aumento se debe sobre todo a un incremento significativo de las ejecuciones en unos pocos países que la siguen aplicando, especialmente por delitos relacionados con drogas que no implican homicidio intencional. En esta corta lista aparecen, por ejemplo, Irán –donde se reportó la aplicación de la pena de muerte en al menos 1.500 personas el año pasado–, Arabia Saudita –con al menos 356 personas ejecutadas– y Estados Unidos –con 47 ejecuciones, la cifra más alta en 16 años–.

Durante la presentación del informe en Ginebra, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, apuntó que “la pena de muerte no es una herramienta eficaz para controlar la delincuencia y puede conducir a la ejecución de personas inocentes”. Además, denunció que suele aplicarse de forma arbitraria y discriminatoria, violando los principios fundamentales de igualdad ante la ley.

Ya en tierras uruguayas, el director del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, Daniel Radío, comentó a la diaria los detalles del plan piloto de una propuesta educativa que realizará en conjunto con el Ejército a partir de marzo y que estará enfocada en la “inclusión social” de jóvenes en privación de libertad. El jerarca señaló que el plan se enfoca en la educación, la capacitación laboral y la posibilidad del ingreso al Ejército –si es que algún joven lo desea luego de cumplir su pena–, aunque aclaró que ese “no es el objetivo” del proyecto. Respecto de los requisitos, dijo que van a poder ingresar jóvenes mayores de edad o que alcancen la mayoría de edad a mitad de año y que no hayan cometido delitos de homicidio.

Por otra parte, la directora del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Mariana Mota, anunció el lunes que, tras el trabajo realizado por el equipo del Grupo de Investigación en Antropología Forense, quedó descartada la posibilidad de que los restos aparecidos la semana pasada en el cementerio de Carmelo formaran parte de fosas clandestinas. En diálogo con la diaria, Mota explicó que se trató de un enterramiento secundario de restos que habían sido sepultados allí “hace muchas décadas”.

Además, en esta edición, nuestro compañero Matías Kapek detalla todo lo que hay que saber previo al viaje del presidente Yamandú Orsi a China, previsto para los primeros días de febrero. El mandatario estará acompañado de una delegación de casi 20 autoridades, entre jerarcas de Presidencia, ministerios, entes e institutos estatales, así como representantes del sector privado y del PIT-CNT. La agencia Uruguay XXI calificó la visita al gigante asiático de “misión estratégica” y puntualizó, entre otras cosas, que se “prevé una agenda orientada al fortalecimiento de los vínculos comerciales, la identificación de oportunidades de negocio y la promoción de la oferta exportable y de inversión de Uruguay”.

Hasta mañana.