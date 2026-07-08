Hacia un Estado antirracista

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

El Frente Amplio (FA) está desarrollando desde el 13 de junio su segundo foro antirracista –tres años después del primero–, bajo la consigna “De la declaración a la acción política”. En un documento aprobado en la primera jornada del evento, al que tuvo acceso la diaria, la fuerza política dejó plasmada la necesidad de “traducir los compromisos antirracistas en iniciativas concretas con equidad racial”.

Para eso, en otro documento aprobado en la segunda jornada, el FA elaboró una extensa lista de propuestas, entre las que se incluye la importancia de “impulsar la declaración de Uruguay como Estado antirracista”, promover “un pedido oficial de disculpas del Estado por la esclavización y sus consecuencias” y “reconocer constitucionalmente el carácter multicultural de la nación uruguaya”. También plantea medidas para la reparación simbólica, institucional, social, judicial y económica.

Por otro lado, y ya en el plano del gobierno, el presidente Yamandú Orsi recibió ayer en la Torre Ejecutiva a una delegación del PIT-CNT, que había solicitado una reunión con el mandatario para conversar sobre las reivindicaciones que fueron planteadas durante el paro general parcial del 10 de junio. La central sindical planteó además en el encuentro un conjunto de iniciativas para la generación de puestos de trabajo, la creación de una “banca” para “canalizar el ahorro nacional e invertirlo en el desarrollo”, y algunas inquietudes respecto al proyecto de ley de Rendición de Cuentas.

Sobre esto último habló después de la reunión el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, que en rueda de prensa señaló que “estrictamente no se puede hablar de recorte, pero hay un dilema presupuestal”, en tanto el Poder Ejecutivo basó el presupuesto quinquenal “en parámetros de crecimiento del producto interno bruto que no se han dado”. Dijo, además, que, “por ahora”, el gobierno continúa “rechazando planteos que pretenden transformar el sistema tributario del país en el sentido de que el que tiene más pague más”, en alusión a la propuesta de crear una sobretasa del impuesto al patrimonio para gravar al 1% más rico de la sociedad.

En un nuevo capítulo sobre el caso Cardama, les traemos los detalles de lo que dijo el lunes Fabián Martínez, quien en el período pasado se desempeñó como director general de Secretaría del Ministerio de Defensa Nacional, en la comisión especial de la Asamblea General que investiga el proceso de compra de las patrullas oceánicas al astillero español.

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