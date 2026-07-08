De la Espriella ordenó detener la transición y las tensiones políticas volvieron a escalar en Colombia

El mandatario electo acusó a Petro de querer dar “un golpe de Estado”, en tanto que el presidente en funciones alega que hubo un “fraude electoral” y convocó a protestas.

A falta de un mes para que asuma la presidencia de Colombia, el mandatario electo, Abelardo de la Espriella, sacudió el tablero político de su país al anunciar este martes la suspensión del proceso de transición con el actual gobierno que encabeza Gustavo Petro.

El líder ultraderechista, que se impuso por aproximadamente 250.000 votos sobre el candidato oficialista Iván Cepeda en las elecciones del 21 de junio, acusó al presidente Gustavo Petro de ser “un corrupto” y de querer dar un “golpe de Estado”, luego de que el mandatario todavía en funciones volviera a insistir en su narrativa de que hubo fraude en los comicios.

“No podemos estar sentados a la mesa con una banda de golpistas y corruptos que no reconocen al pueblo soberano en las urnas”, expresó De la Espriella en un video de algo más de diez minutos que publicó este martes en sus redes sociales.

La transición, que en Colombia es denominada empalme, está reglamentada en la Constitución del país desde 2005 y en todos los casos fue respetada, más allá de las eventuales diferencias entre los gobiernos que entraban y los que salían.

En este caso, el proceso había empezado la semana pasada con la ausencia de Petro y De la Espriella, encabezado por el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, de un lado, y el ministro de Hacienda, Germán Ávila, del otro. De acuerdo con lo que informó El País de Madrid, pese a las tensiones, el empalme había avanzado con relativa normalidad hasta la tarde de este lunes, cuando el futuro mandatario decidió no continuar con los contactos con las autoridades salientes.

“Mi deber es proteger los intereses de la Nación y garantizar una transición seria, transparente y al servicio de los colombianos, nunca legitimar el desastre ni el desconocimiento del orden constitucional”, expresó De la Espriella en su mensaje.

En su video pidió a las Fuerzas Armadas “cumplir con su juramento de proteger la Constitución y no obedecer cualquier orden de Petro en sentido contrario”.

“Con los enemigos de la patria no se puede contemporizar. Él sabe que le haré pagar, en el marco de la ley, todos sus delitos; por eso tiene miedo”, dijo De la Espriella sobre Petro, y de esa manera justificó su negativa a reunirse con él en la Casa de Nariño, residencia oficial de los presidentes colombianos.

Petro respondió con un mensaje en su cuenta de X, en el que reafirmó la narrativa de que existió fraude electoral.

“Miedo tuvieron los que abandonaron el empalme porque no tenían nada que decir e iban a ser televisados. ¿Están asustados? Que me toquen un pelo y se encontrarán con las y los jaguares en Colombia y en el mundo. En el marco de la ley, el señor Abelardo no puede apresarme porque no he cometido un solo delito. Abelardo no es juez, demuestra ser dictador al asumir la posición de los jueces. Lo que quieren es iniciar una persecución contra un grupo de población civil con identidad política, y eso es un crimen contra la humanidad. Enemigo de la patria es el que se eligió con apoyo extranjero y entregó la soberanía nacional”, manifestó el mandatario.

Petro además convocó a protestas populares para el 20 de julio, día en el que tiene previsto dar su discurso de despedida del gobierno.

En este contexto de crispación política, el excandidato presidencial centroderechista Sergio Fajardo pidió bajar las tensiones. “Por este camino vamos directo a una explosión social nunca antes vista en Colombia. Más vale que paremos ya”, expresó en un mensaje en su cuenta de X, que fue rápidamente respondido por Petro.

“¡Ay! Sergio, ¿hasta ahora se dio cuenta? Era una lucha entre la democracia y el fascismo como la hay en el mundo. En Colombia hicieron ganar con fraude el narcoparamilitarismo. Nuestra misión ahora es evitar la violencia, pero sin arrodillarse al narcoparamilitarismo. La Alianza por la Vida es la forma de juntar a todas y todos los que no aceptan que Colombia sea fascista y se acabe la soberanía nacional y quieran defender la democracia”, manifestó el mandatario.