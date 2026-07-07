Empieza la pulseada

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

La Rendición de Cuentas ingresará oficialmente este martes a la Cámara de Representantes y tanto el oficialismo como la oposición delinean estrategias y posturas de cara a la votación. Este lunes, la Mesa Política del Frente Amplio recibió a las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas, que entre otras cosas defendieron la “vocación de generar los espacios fiscales” del gobierno, así como su “compromiso” para el “cumplimiento de las metas fiscales”, según detalló el subsecretario de esa cartera, Martín Vallcorba, luego de la comparecencia.

En paralelo, los legisladores oficialistas que forman parte de la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda recibieron a representantes de distintos ministerios para ajustar detalles de cara al tratamiento de la iniciativa. Después de esa reunión, la diputada frenteamplista Inés Cortés se refirió a cuáles son las expectativas a nivel de la negociación política: reconoció que existe “cercanía” con actores del Partido Nacional (PN) y el Partido Colorado (PC), y no con Cabildo Abierto.

Mientras tanto, los partidos de la oposición analizan los 366 artículos para tomar una postura en conjunto sobre la votación a favor o en contra del proyecto de ley en general. Por lo pronto, el presidente del PN, Álvaro Delgado, señaló que el jueves se reunirá el directorio junto con la bancada nacionalista y luego mantendrán un encuentro con el resto de la coalición “para tomar una posición en común”. De todas formas, dijo que lo presentado “es otro presupuesto, muy diferente al que se votó el año pasado, cuando debería ser simplemente una rendición de cuentas de ejecución del presupuesto quinquenal”. En tanto, el diputado del PC Felipe Schipani adelantó a la diaria que los legisladores de su partido tienen “una visión muy crítica” del proyecto y consideró que no se puede “supeditar la aprobación de la Rendición de Cuentas” al incremento planteado para la primera infancia.

En el terreno social, la licenciada en Comunicación y referente transfeminista Josefina González asumirá como directora nacional del Departamento de Diversidad Sexual, que integra el Área de Promoción Sociocultural del Ministerio de Desarrollo Social. El cargo era ocupado de forma interina desde el comienzo de la administración por Brandon Ferreira, y González lo asumirá formalmente en las próximas semanas, cuando termine de tramitarse el expediente de designación de su cargo, confirmó la futura jerarca a la diaria.

Entre las prioridades de su gestión, destacó el trabajo en conjunto con la comunidad LGBTI+ “en clave territorial, comunitaria y de descentralización”, la “capacitación y la formación para el trabajo”, la protección de “las trayectorias educativas”, además del “monitoreo, el seguimiento y la debida implementación de la Ley Integral para Personas Trans en todo el país”. Aseguró además que su gestión buscará “profundizar las políticas públicas para que las personas realmente puedan vivir en un Uruguay que no discrimine, que no violente, que no genere diferencias, que no genere desigualdades y que no coloque a las personas como subalternidades”.

A nivel internacional, los detalles de un nuevo apagón total en Cuba, en la víspera de que el canciller de la isla, Bruno Rodríguez, participe en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Hasta mañana.