Cuentas pendientes

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Los legisladores de la Coalición Republicana (CR) se reunieron ayer para analizar el proyecto de Rendición de Cuentas presentado por el Poder Ejecutivo, y tras la instancia anunciaron que no votarán la iniciativa en general. Para los partidos Nacional, Colorado e Independiente, la rendición “refleja la gestión del gobierno en lo que va del período”, que “se caracterizó por la falta de un rumbo definido, la inacción, los muy pobres resultados y un marcado retroceso en las áreas más importantes para la sociedad”, según la declaración que presentaron en conferencia de prensa. Además, argumentaron que el proyecto “vuelve a aumentar el gasto público y lo hace sin contar con mediciones de la efectividad de la inversión”, y que en materia de política social “procura aflojar las condicionalidades exigidas para las transferencias, debilitando las contrapartidas que vinculan la ayuda del Estado con la asistencia a la educación y el cuidado de la salud”.

Dado que el Frente Amplio (FA) precisa por lo menos dos votos más en Diputados para que sea aprobada la iniciativa, una de las dudas es qué pueden hacer tanto Cabildo Abierto como Identidad Soberana. Consultado el líder del primero, Guido Manini Ríos, opinó que el posicionamiento de la coalición es “poco serio” y dijo que hay cosas del proyecto que en Cabildo entienden “que son de recibo y que se pueden apoyar”. Por su parte, tras conocerse la posición de la CR, legisladores del FA también dieron una conferencia de prensa. El diputado Carlos Varela sostuvo que lo anunciado por la CR “no es un palo en la rueda del gobierno, es un palo en la vida de la gente”.

En otro orden, la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) presentó ayer su informe semestral sobre siniestros viales que dio como resultado que en ese período hubo 31 fallecimientos menos por esa causa que en los primeros seis meses de 2025. Esto representa una reducción de 12,5%. El presidente de la Unasev, Marcelo Metediera, destacó los resultados porque significan quebrar con una tendencia de aumento que se venía consolidando en los últimos años.

Volviendo al Parlamento, la comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores recibió ayer a autoridades de los ministerios involucrados en el proyecto de ley sobre competitividad y reducción de costo de vida que presentó días atrás el Poder Ejecutivo. Tras la presentación de la iniciativa, el senador blanco Sergio Botana dijo que “si el gobierno tiene la cabeza y las orejas abiertas, podemos hacer una gran ley. Y, especialmente en eso, que recurra a los blancos, que de burocratización somos por lejos lo que más sabemos”.

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Catalina Alonso escribe sobre el documental Nuestra tierra, de Lucrecia Martel, que convierte el asesinato de Javier Chocobar, líder de la comunidad Chuschagasta, de Argentina, en 2009, en una expresión de la violencia histórica.

Jorge Fierro entrevista a la comunicadora argentina Julia Mengolini, que publicó en 2024 Las caras del monstruo, un conjunto de ensayos sobre el odio y las redes sociales, la extrema derecha y el feminismo, la militancia y las drogas.

Nelson Barceló comenta el disco Fiesta Animal II, editado hace unos meses en casete por el sello argentino Prius Discos.

Miradas: JG Lagos sobre Gabriel Mainero (1937-2026), el apasionado de la historieta.

Hasta el lunes.