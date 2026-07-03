Reducir la evasión

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

El director general de Rentas, Gustavo González Amilivia, contó a la diaria sobre los planes de la Dirección General Impositiva (DGI) para mejorar la eficiencia de la recaudación en un escenario fiscal de austeridad. Para el economista, con 14 años de carrera en el organismo, es posible cumplir con la meta de “un desempeño recaudatorio que sea compatible con reducir la evasión entre 15% y 20%”.

Mientras tanto, el proyecto de Rendición de Cuentas presentado por el Poder Ejecutivo sigue en discusión. Mientras los legisladores frenteamplistas de la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de Diputados continúan recibiendo a autoridades ministeriales para intercambiar y diseñar una defensa de la iniciativa, el presidente Yamandú Orsi declaró que se trata del momento en que “un gobierno pone los números arriba de la mesa y le dice a su país qué se ha hecho y qué se propone hacer”. “Nosotros decidimos hacer foco en la población que la está pasando peor”, “decidimos entrar a los barrios para recomponer el entramado social y decidimos salir a buscar uno por uno a quienes duermen en la calle, aunque cueste y duela”, resaltó.

En tanto, repasando el proyecto de Rendición de Cuentas, aparece una novedosa disposición en la que el Ministerio de Salud Pública propone obligar a los laboratorios a transparentar pagos y dádivas a médicos e instituciones de salud. Las empresas farmacéuticas deberán detallar cada año “los montos pagados y demás transferencias de valor, sean directos o indirectos, monetarios o en especie”, a profesionales e instituciones.

También se incluyó en el proyecto un artículo que establece la exoneración del IVA a las compras de materiales de construcción por parte de las cooperativas de viviendas.

El movimiento cooperativo uruguayo celebra hoy el Día Internacional de las Cooperativas en Minas, declarada Capital Nacional del Cooperativismo 2026, y en un suplemento especial entrevistamos a la presidenta del Instituto Nacional del Cooperativismo, Graciela Fernández, al presidente de la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas, Hugo Montaño, y a la coordinadora ejecutiva, Silvana Avondet, repasamos la actualidad de los programas Incubacoop y Sícoop, y presentamos a la cooperativa de viviendas Mandala y a la cooperativa Burgues, que recicla motos incautadas.

Además, en nuestro suplemento Cultura libros:

Hasta el lunes.