Directas designaciones

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

El último informe de la Oficina Nacional del Servicio Civil sobre vínculos laborales, altas y bajas en el Estado uruguayo dice que 56% de los funcionarios públicos que ingresaron a intendencias, juntas departamentales y al Congreso de Intendentes durante 2025 lo hizo por designación directa. En 2024 el porcentaje había sido 39%. La Intendencia de Lavalleja, al igual que en 2024, fue la que registró más designaciones directas y la mayor proporción con respecto al total de altas con 98%, seguida por Artigas, con 97%, y Rocha, con 95%. En tanto, Salto, con 17%, y San José, con 9%, fueron los departamentos con porcentajes más bajos. Vale aclarar que la nueva ley que regula los ingresos a las intendencias no tuvo impacto en 2025 porque fue aprobada a fines de ese año.

Nuestra compañera Yamila Silva Carro entrevistó a Matías Álvarez, el uruguayo que se integró a la misión de la Global Sumud para intentar hacer llegar ayuda humanitaria a Palestina por vía terrestre, y que estuvo 31 días detenido en Libia. A Álvarez, la experiencia de secuestro e incomunicación le dejó “como una de las cosas más claras” que “la frontera sionista de Israel empieza en el este de Libia”, y si bien “estaban tratando de romper nuestra solidaridad con Palestina, de rompernos mentalmente, físicamente”, afirmó, esto “me despertó más en querer hacer algo, en poder ayudar al pueblo palestino”.

Un avión Hércules de la Fuerza Aérea Uruguaya partió este sábado hacia Venezuela con 15 toneladas de ayuda humanitaria que incluyen leche en polvo e insumos médicos. “Lo nuestro era brindar la solidaridad, los alimentos y los medicamentos. Esa es nuestra responsabilidad y es la etapa en la que entramos”, afirmó el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin. Venezuela fue afectada por un doble terremoto el miércoles 29 de junio, que hasta el momento ha dejado casi 3.000 fallecidos, más de 17.000 heridos y cientos de miles de personas que se quedaron sin hogar.

El senador del Partido Colorado Pedro Bordaberry propuso un proyecto de ley que establece la creación de un régimen especial para que los colonos del Instituto Nacional de Colonización puedan convertirse en propietarios de la tierra, abandonando su condición de arrendatarios, y quedó instalada la polémica tras la presentación de “la voluntad de 20 legisladores de cinco bancadas ante la presidenta de la Asamblea General, Carolina Cosse”, para “convocar a una sesión extraordinaria con el propósito de recibir al papa León XIV durante su visita oficial al país”.

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