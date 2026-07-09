La no tan OTAN y el fin de la tregua

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

La tregua que mantenían Estados Unidos e Irán se terminó este miércoles, según confirmó el presidente estadounidense, Donald Trump, en la cumbre de líderes de la OTAN. Estados Unidos anunció que atacaría Irán en la noche del miércoles. En la madrugada en ese país, medios estatales informaron de ataques en Bandar Abbas, Sirik, Chabahar, la isla de Laván y otras zonas cercanas al estrecho de Ormuz. Trump dijo en su red social Truth que la escalada “es en represalia por el bombardeo de barcos llevado a cabo ayer [por el martes] por Irán. Si vuelve a ocurrir, la situación empeorará mucho”. Una fuente militar citada por un medio iraní sostuvo que las Fuerzas Armadas de ese país, donde aún se realizan las ceremonias fúnebres del líder supremo Alí Jamenei, asesinado el 28 de febrero, estaban preparando en breve un ataque “masivo” contra bases del ejército estadounidense en la región.

Trump fue el principal protagonista de la cumbre de la OTAN que se hizo en Turquía. En la cumbre criticó a los países europeos integrantes de la alianza militar por no invertir lo suficiente en defensa, “por lo que hicieron con Groenlandia” al apoyar a Dinamarca y porque “no quisieron ayudar” a Washington “con el principal Estado patrocinador del terrorismo: Irán”. Los líderes europeos volvieron a respaldar a Dinamarca y defendieron el incremento de los gastos en defensa que vienen implementando para fortalecer a la OTAN.

Con la comparecencia del equipo económico del gobierno, encabezado por el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de Diputados dio inicio este miércoles al tratamiento parlamentario del proyecto de ley de Rendición de Cuentas, presentado hace unos días por el Poder Ejecutivo. Luego de 12 horas de reunión, Oddone dijo a la prensa que “una buena parte” de su intervención en la comisión fue para “explicar que los desvíos de proyección [de crecimiento] son algo habitual”, y sostuvo que el “desvío de proyección del primer año fue menor que en administraciones anteriores”. La Coalición Republicana se reunirá este jueves para adoptar una postura en común sobre el proyecto. En la cámara baja, el Frente Amplio necesita dos votos no oficialistas para aprobar el proyecto.

Cerrado el plazo para la presentación de candidatos para el cargo de comisionado parlamentario penitenciario, se dieron a conocer los nombres de los cinco que aspiran a ocuparlo, entre los que está el de Daniel Radío. Por un acuerdo entre oficialismo y oposición el director del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente sería el elegido.

Este jueves vuelve el Mundial de fútbol con el primero de los cruces de cuartos de final. Repasamos los antecedentes mundialistas de los cuatro partidos de los que saldrán los semifinalistas.

Además, en el suplemento Economía:

Lucía Barrios entrevista al economista chileno Juan Escobar, quien plantea que en escenarios de alta desigualdad de ingresos, el mercado deja de maximizar “lo que conocemos como el excedente social”.

El Consejo Fiscal Autónomo difundió su informe sobre la evolución de la situación fiscal después de la presentación del proyecto de Rendición de Cuentas.

Gráfico de la semana: Joaquín Pascal escribe sobre los fundamentos, la inspiración y las principales modificaciones de la Rendición de Cuentas para abatir la pobreza infantil.

Hasta mañana.