Antecedentes mundialistas de los partidos de cuartos de final

Soufiane Rahimi, de Marruecos, celebra la victoria ante Países Bajos, el 29 de junio, en el estadio de Monterrey, en México.

Noruega e Inglaterra jugarán por primera vez en Copa del Mundo, el resto de los enfrentamientos tienen historia para contar.

Se vienen los cuartos de final del Mundial 2026, que se disputarán entre jueves y sábado. El primer día del fin de semana, habrá dos partidos; en contrapartida, empezaron a suceder las jornadas mundialistas sin fútbol, que a partir de ahora serán moneda corriente y la pelota rodando se convertirá en excepción. De los 104 encuentros mundialistas quedan solamente ocho, con dos semanas por delante en el calendario.

Noruega clasificó por primera vez entre los ocho mejores, mientras que las otras siete selecciones ya tienen experiencia y varios cruces repetirán enfrentamientos anteriores, con recuerdos más latentes que otros.

El más reciente

Francia y Marruecos abrirán el fuego el jueves por la tarde. Este enfrentamiento se registró en una de las semifinales del Mundial 2022, en la que la selección europea terminó con el idilio de la mejor campaña de una selección africana en mundiales. Fue 2-0, con goles de Theo Hernández y Randal Kolo Muani.

Los marroquíes solamente ganaron una vez, por penales, tras un empate. Nunca pudieron obtener triunfos ante los franceses en tiempo regular en los seis partidos disputados.

Uno por lado

España y Bélgica jugarán por tercera vez en mundiales. La primera vez fue en los cuartos de final en México 1986, cuando empataron 1-1 en la ciudad de Puebla. Jan Ceulemans puso a los belgas adelante en el primer tiempo, pero sobre el final lo igualó Juan Antonio Señor. En el alargue no hubo goles y en los penales se impuso Bélgica 5-4.

En Italia 1990 se volvieron a enfrentar, por el grupo E, en el que también estaba Uruguay. En la última fecha, con los dos ya clasificados, se volvieron a enfrentar y esta vez ganaron 2-1 los españoles, aunque la posible venganza no fue tan proporcional al sufrimiento de quedar afuera cuatro años antes. Míchel y Bixio Górriz convirtieron para el ganador, Patrick Vervoort había empatado transitoriamente. Ambas selecciones quedaron afuera en octavos de final.

En blanco y celeste

Argentina le ganó a Suiza los dos partidos que jugaron en mundiales. En Inglaterra 1966 fue 2-0 con goles de Luis Artime y Ermindo Onega, encuentro de la fase de grupos en el que los europeos apenas metieron un gol antes de irse eliminados en los tres partidos que disputaron.

En Brasil 2014 chocaron en octavos de final y la albiceleste ganó con un gol agónico de Ángel Di María en el minuto 118, cuando la lógica apuntaba a la definición por penales. La selección sudamericana perdió la final de ese torneo con Alemania.

La primera vez

Inglaterra y Noruega tendrán su primer enfrentamiento mundialista. Eso, en gran medida, es porque los noruegos recién están disputando por cuarta vez el máximo torneo de selecciones.

El historial marca 11 encuentros entre ambas selecciones, donde los ingleses ganaron seis, hubo tres empates y dos triunfos de Noruega.