Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

El ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, anunció ayer que desde comienzos de este mes rige un aumento “significativo” del Bono Crianza así como la puesta en marcha de la canasta higiénica menstrual para personas beneficiarias de la Tarjeta Uruguay Social (TUS), dos medidas cuyos recursos fueron aprobados en el último presupuesto quinquenal. El director de Transferencia y Análisis de Datos del ministerio, Juan Martín Fernández, aseguró que se trata de “un esfuerzo presupuestal grande” que el gobierno hace “por dirigir una prestación, en primer lugar, a los hogares más pobres del país y, en segundo lugar, para tratar de mitigar esta inequidad de género que significa tener un gasto extraordinario para los productos de higiene menstrual”.

Las familias beneficiarias de la TUS tendrán un aumento del Bono Crianza que será de 50% para los hogares TUS doble (en situación de mayor vulnerabilidad) y de 25 % para los hogares TUS simple. De esta forma, la prestación será de 3.339 pesos para los primeros y de 2.783 pesos para los segundos. El incremento alcanza a 30.945 beneficiarios menores de 4 años y embarazadas. Por su parte, la canasta de higiene menstrual se traduce en una prestación anual de 1.200 pesos por persona –100 pesos por mes– para “personas menstruantes de entre 12 y 50 años” que sean beneficiarias de la TUS. Por el momento, llegará a 82.806 personas.

En una ampliación del capítulo sobre derechos vulnerados de las infancias, en esta edición les contamos que el diputado Pedro Jisdonian, del Partido Nacional, presentará en la sesión extraordinaria de la Cámara de Representantes un pedido de informes al Ministerio de Desarrollo Social para que el Instituto del Niño y Adolescente brinde información sobre el fallecimiento del niño de 10 años el domingo en la Clínica Bulevar de Montevideo; y compartimos los detalles del caso de una niña de la misma edad que este lunes fue herida de bala en Piedras Blancas, frente a un almacén, mientras esperaba para comprar un helado.

En materia de violencia hacia las mujeres, concretamente, dos noticias. Por un lado, nuestra compañera Stephanie Demirdjian les cuenta qué establece la Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Digital contra las Mujeres, aprobada en diciembre por el mecanismo competente de la OEA, y cómo podría adaptarse a Uruguay. Por el otro, los entretelones de la denuncia que presentaron dos mujeres contra Julio Iglesias por trata de personas y agresión sexual por hechos ocurridos en 2021, cuando trabajaban en las mansiones del artista español en República Dominicana y Bahamas.

En otro orden, la Confederación de Sindicatos Industriales insiste en que la industria nacional es uno de los sectores que serán más perjudicados por la puesta en marcha del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, y ayer mantuvo una reunión con la vicecanciller, Valeria Csukasi, en la que hubo “algunas aclaraciones” y “el compromiso de seguir teniendo reuniones periódicas” para evaluar el alcance del tratado.

Además, en nuestro suplemento Mundo: las claves del levantamiento iraníy el “espectáculo del horror” protagonizado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas estadounidense en Minneapolis, entre otros temas.

Hasta mañana.