El diputado del Partido Nacional Pedro Jisdonian presentará este jueves en la sesión extraordinaria de la Cámara de Representantes un pedido de informes al Ministerio de Desarrollo Social (Mides), para que el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) brinde información sobre el fallecimiento del niño de 10 años el pasado domingo en la Clínica Bulevar de Montevideo.

El menor de edad estaba bajo el amparo de la institución desde los tres años, pero hacía dos años que había sido internado en la clínica. Tenía una discapacidad y una patología en salud mental.

En diálogo con la diaria, Jisdonian manifestó que el propósito de obtener la información requerida, ante “una noticia que moviliza”, es que el niño estaba “bajo la protección del Estado, que hay una responsabilidad también de cuidarlo, de la seguridad”.

A su vez, mencionó que en la información debe haber “una explicación técnica, respuestas claras y una transparencia, que para un caso de esta gravedad es totalmente imprescindible”. Y añadió que “lo que tenemos que perseguir es que esto no vuelva a pasar”.

“Yo creo que no es un tema de una discusión político-partidaria, sino, de alguna manera, de saber efectivamente qué fue lo que falló; no buscar excusas”, expresó.

El diputado explicó que luego de que se consigan los informes, evaluará “qué pasos hay seguir”; “hay un ordenamiento jurídico que determina cuáles son las sanciones que le pueden caber a cada uno, pero de una manera seria y responsable”, agregó.

El legislador incluye en su solicitud diez preguntas relacionadas a la actuación del INAU, el historial del niño –tanto en el organismo como su situación clínica–, las condiciones en las que se encontraba en el centro y las circunstancias en las que sucedió el fallecimiento.

Además, Jisdonian pretende indagar sobre los procedimientos, protocolos o lineamientos de salud para los niños y adolescentes que estén a la órbita de INAU, y qué mecanismos se realizan para la vigilancia, el control y el monitoreo en los períodos de descanso de los menores.

También, procura que se profundice en los dispositivos de supervisión y fiscalización que el organismo lleva adelante con las clínicas, instituciones y centros de salud mental con los que mantiene convenios.

El diputado requiere que se informe ante una investigación administrativa interna por el hecho; investigación que ya está dispuesta por parte del INAU, de carácter urgente, comunicada el lunes.

El pedido, dirigido al presidente de la cámara, Sebastián Valdomir, cierra con la finalidad de “evaluar el cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de protección integral de la infancia y garantizar que se adopten todas las medidas necesarias para evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir”.

Respecto a la sesión del jueves, Jisdonian dijo que procurará que “se le dé principal despacho y celeridad; creo que es un tema muy sensible y no tengo duda que el presidente Valdomir lo va a atender de esa manera y le va a dar ese tratamiento”.