Esta semana estuvo marcada por dos acontecimientos de alto impacto, algo poco frecuente en los primeros días de enero. Ambos ocurrieron fuera de Uruguay pero tienen profundas consecuencias para nuestro país, nuestra región y el resto del mundo.
Desde el sábado 3, gran parte de las noticias y los debate locales se relacionaron con la situación en Venezuela tras el secuestro de Nicolás Maduro y su esposa por fuerzas militares estadounidenses. El viernes 9, la Unión Europea aprobó el acuerdo con el Mercosur que había estado en discusión con idas y venidas desde 1999.
Sobre Venezuela, a nivel gubernamental hubo un mensaje del presidente Yamandú Orsi, una declaración conjunta de Uruguay con Brasil, Chile, Colombia, España y México, y una exposición del representante uruguayo en la Organización de los Estados Americanos, Edison Lanza. La Comisión Permanente del Poder Legislativo trató el tema el miércoles sin que se acordara una declaración acordada, y la mayoría frenteamplista aprobó su propia propuesta, cuestionada desde la oposición. Sobre este tema opinamos en nuestro editorial.
La decisión de la UE fue recibida con comentarios positivos del gobierno y del sistema partidario, pero hubo expresiones críticas desde el movimiento sindical.
También pasó esta semana
- El ministro de Economía, Gabriel Oddone, y su par de Salud Pública, Cristina Lustenberg, comparecieron ante la Comisión Permanente del Parlamento para explicar los cambios en el cálculo de la devolución de aportes al Fonasa.
- Las exportaciones uruguayas alcanzaron en 2025 su nivel más alto de la última década.
- Hubo fuertes protestas en Estados Unidos luego de que un funcionario del Servicio de Control de Migración y Aduanas estadounidense mató a una mujer en Mineápolis, y en esta nota explicamos el contexto del caso.
- La Plataforma de Infancias y Adolescencias registró 66 casos de menores afectados por armas de fuego en 2025.
- Según un informe del Instituto Cuesta Duarte, en los próximos cinco años la utilización de inteligencia artificial en Uruguay puede afectar de 26% a 38% de los empleos.
- La Intendencia de Montevideo presentó su presupuesto quinquenal en la Junta Departamental.
Para leer con tiempo
