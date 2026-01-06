Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Los ojos del mundo siguen puestos en Venezuela después del ataque militar de Estados Unidos y la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, y gran parte del contenido de esta edición está nuevamente dedicada al tema porque este lunes hubo novedades en distintos frentes. Para empezar, la pareja compareció por primera vez ante el juez federal Alvin K Hellerstein, en un tribunal de Manhattan, durante una audiencia en la que ambos se declararon no culpables de los cargos que se les imputan y señalaron que fueron secuestrados, según consignó la CNN.

Por su parte, luego de asumir como presidenta encargada de Venezuela por decisión del Tribunal Supremo de Justicia, la hasta entonces vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez anunció en su primer Consejo de Ministros extraordinario que conformará una comisión de alto nivel para gestionar la liberación de Maduro y Flores, e invitó al gobierno de Estados Unidos a “trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación”.

En paralelo, el Consejo de Seguridad de la ONU trató el tema en una sesión de urgencia (página 29). En ese marco, el secretario general de esa organización, António Guterres, manifestó su “profunda preocupación” y recordó que el derecho internacional “prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial de los estados”, por lo que consideró grave este “precedente”.

Sin embargo, lejos de moderar el tono, el presidente estadounidense, Donald Trump, reiteró este lunes que su gobierno está “a cargo” de Venezuela y reclamó el “acceso total” al petróleo de ese país en una entrevista con The Atlantic (página 28). Horas después, en conversación con periodistas en el avión presidencial cuando regresaba a la Casa Blanca desde su mansión de Mar-a-Lago, lanzó amenazas hacia otros países; dijo que Estados Unidos “necesita Groenlandia desde el punto de vista de la seguridad nacional” porque es “muy estratégica”, afirmó que le parecería “bien” una intervención en Colombia porque allí “han matado a muchas personas” y señaló que “hay que hacer algo con México”.

Mientras tanto, en Uruguay, la Comisión Permanente del Parlamento –integrada por representantes de ambas cámaras– sesionará este miércoles para tratar la posibilidad de aprobar una declaración conjunta sobre la situación en Venezuela. Habrá que ver qué tan viable es conciliar una única posición, considerando que los comunicados emitidos por los distintos partidos políticos reflejan algunas diferencias.

Entrevistado por nuestra compañera Lucía Chu, el asesor presidencial en integración regional, Álvaro Padrón, dijo a la diaria que el ataque militar contra Venezuela fue la primera demostración de la Estrategia de Seguridad Nacional estadounidense, publicada en noviembre, que entre otras cosas promete “reafirmar” y “aplicar” la “doctrina Monroe” para “restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental”. El asesor consideró que Trump le habla a su “público interno” mientras se prepara para las elecciones de medio término a fines de este año, y defendió la postura histórica de Uruguay a favor de la “no intervención de ningún país en los asuntos de otro”.

Además, Marcelo Pereira comparte su análisis al respecto en una columna que invita a desentrañar “qué nos dicen las bombas”.

Hasta mañana.