Empezó oficialmente el carnaval más largo del mundo –si es que alguna vez termina– con el Desfile Inaugural por 18 de Julio, y las imágenes hablan por sí solas. Además, el primer finalista de la nueva Copa de la Liga no es un grande, sino que es Progreso, que eliminó a Nacional por penales.

En el plano internacional, en el marco del Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, el presidente estadounidense, Donald Trump, presentó la Junta de Paz, una iniciativa que busca incidir en el fin de los conflictos armados que se desarrollan a nivel global. Trump consiguió que un número no despreciable de mandatarios de países apoyaran la idea, como el argentino Javier Milei y el paraguayo Santiago Peña, entre otros.

También en Europa, pero esta vez en Francia, el Parlamento de ese continente rechazó una moción de censura contra la Comisión Europea. Un conjunto de parlamentarios de partidos de ultraderecha apoyó la moción con el argumento de la “persistente incapacidad” de la presidenta de la comisión, Ursula von der Leyen, para “escuchar a los agricultores”, que protestan contra los tratados de libre comercio, incluido el firmado recientemente entre el Mercosur y la Unión Europea.

A nivel local, el Ministerio de Salud Pública (MSP) confirmó la presencia del virus influenza A (H3N2) subclado K, identificado en dos casos en personas que viajaron al exterior. El MSP recordó que la vacunación contra la influenza es la principal herramienta para prevenir enfermedades, especialmente en los grupos de riesgo.

Al Parlamento compareció el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, para informar sobre la destitución de seis directores departamentales. El senador blanco Sebastián da Silva acusó a la cartera de querer “meter un puntero político” en las direcciones departamentales, para “cumplir compromisos”, mientras que el oficialismo defendió a Fratti argumentando que los contratos de los directores finalizaron el 28 de febrero de 2025, con el fin de la anterior administración.

Y finalmente, el directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios aprobó por unanimidad dejar sin efecto la partida mensual de aproximadamente 131.500 pesos para cada director, que se había definido la semana pasada y que generó, además de polémica, la salida de los dos directores designados por el Poder Ejecutivo.

