Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

La agenda política local de comienzo de semana estuvo marcada por distintos asuntos internacionales. Por un lado, hubo novedades sobre el acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, que el Consejo Europeo aprobó el viernes y se firmará el próximo sábado en Asunción, Paraguay. Ayer, la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi, aclaró que “todavía queda trabajo por hacer” antes de que el tratado entre en vigencia, lo que incluye no sólo convencer a los sectores europeos que se oponen, sino también gestionar las diferencias a la interna del Mercosur.

En Uruguay, Csukasi mantendrá hoy una reunión con la Confederación de Sindicatos Industriales, que ha expresado su preocupación por los posibles efectos del acuerdo en la industria uruguaya. Su presidente, Danilo Dárdano, dijo a la diaria que los trabajadores procuran crear un espacio de intercambio con los distintos ministerios para que “el impacto sea lo menor posible”.

Mientras tanto, las opiniones son variadas en el Poder Ejecutivo: el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, reconoció que, “en una negociación internacional y de bloque, todos no pueden ganar”; el de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, dijo que “hace falta un gran debate” y “escuchar a todos los sectores productivos”, ya que “el tema de las asimetrías es un tema real”; y el de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, celebró que el tratado permitirá ingresar a la UE “con un tratamiento arancelario privilegiado para un conjunto de rubros de recursos naturales uruguayos”, así como un crecimiento del PIB, un incremento de las exportaciones y un aumento del empleo y del salario real.

Por otro lado, el diputado Gustavo Salle, de Identidad Soberana, anunció que solicitará que sesione la Comisión Permanente –que su partido no integra– para convocar al canciller Mario Lubetkin a dar explicaciones sobre las recientes declaraciones del presidente Yamandú Orsi, que dijo que la salida de Nicolás Maduro de Venezuela sería una buena noticia “en la medida en que el régimen autoritario deje de existir y aparezca una democracia” (págin. El legislador señaló a la diaria que estos dichos implican “una modificación de una política de Estado que tiene añares, el principio de no intervención”, y que eso es “de una gravedad extrema y un cambio tipo panqueque”. Formalmente, Salle no puede hacer ninguna solicitud de comparecencia porque no integra la comisión, pero afirmó que dentro del Partido Nacional (PN) le comentaron que estarían dispuestos a “levantar el tema”.

El tercer punto tiene que ver con un comunicado del PN que exige al gobierno de Orsi “que se pronuncie a favor del derecho internacional y la autodeterminación del pueblo de Honduras”, luego de las elecciones nacionales del 30 de noviembre en las que fue proclamado ganador el candidato de la oposición, Nasry Asfura, en medio de acusaciones de irregularidades y una condena por parte de la actual presidenta, Xiomara Castro, a la “injerencia” de Estados Unidos.

Además, dos noticias capitalinas, porque la Intendencia de Montevideo propuso cambios al impuesto a los espectáculos públicos y confirmó que este jueves comenzará a fiscalizar la circulación por el carril Sólo Bus.

Hasta mañana.