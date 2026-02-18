Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

El contrato firmado en el gobierno anterior con el astillero español Cardama para la construcción de dos patrulleras oceánicas sigue en el centro de la discusión política porque, a pocos días de que el presidente Yamandú Orsi confirmó su rescisión por “incumplimientos contractuales graves”, este martes el Frente Amplio (FA) pidió la conformación de una comisión preinvestigadora en el Senado. El objetivo será “aclarar todos los hechos y procedimientos” relacionados al contrato, según se lee en la solicitud formal, presentada por el senador Sebastián Sabini.

La comisión preinvestigadora se reunirá por primera vez este miércoles a las 8.30 y tendrá plazo para expedirse –es decir, para evaluar si hay méritos para conformar una comisión investigadora– hasta el viernes a la misma hora, de acuerdo a una resolución de la Cámara de Senadores firmada por la vicepresidenta Carolina Cosse. Estará integrada por los senadores Eduardo Brenta y Nicolás Viera, del FA, y por la senadora Graciela Bianchi del Partido Nacional (PN).

La decisión tomó por sorpresa a la oposición, que venía manejando la idea de instalar una comisión sobre el mismo tema pero en la Cámara de Diputados, donde el FA no tiene mayoría. En este escenario, la bancada de senadores del PN se reunirá este miércoles con los coordinadores blancos de la cámara baja para definir si siguen adelante con sus planes.

Por otro lado, les comentamos los detalles de la primera visita que tuvo la comisión especial del Senado que estudia el tratado Mercosur-UE –una delegación encabezada por el canciller Mario Lubetkin–; y cuáles son las propuestas alternativas a la construcción del túnel por 18 de Julio, según lo que indica uno de los informes técnicos que fue puesto a disposición por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas como parte del conjunto de estudios encargados con miras a evaluar la transformación del sistema de transporte metropolitano.

Esta edición también les acerca dos entrevistas: una con Leonardo Ruidíaz, el docente que en 2023 fue sumariado y separado del cargo por “insubordinación” en el marco del conflicto en el liceo IAVA que empezó por la supuesta construcción de una rampa en el salón estudiantil, y que ahora cuenta su periplo a pocas semanas de que la Administración Nacional de Educación Pública dejó sin efecto la sanción); y otra con la periodista argentina Luciana Peker, que acaba de publicar su libro La odiocracia: al fondo a la derecha, en el que expone las alianzas de una “nueva internacional del odio”, liderada por una extrema derecha global que tiene a los feminismos como principal enemigo.

