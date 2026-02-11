Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

El acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea llegó oficialmente al Parlamento: el propio canciller Mario Lubetkin fue el encargado de ingresar en la tardecita de este martes el documento, de casi 4.000 páginas y en formato papel, para que empiece a ser tratado en la Cámara de Senadores. Unas horas antes, la cámara alta aprobó la conformación de una comisión especial para su tratamiento, que estará integrada por ocho legisladores y legisladoras del Frente Amplio, cuatro del Partido Nacional y tres del Partido Colorado.

Luego de haber votado la conformación de esa comisión, el senador frenteamplista Daniel Caggiani, que será uno de los integrantes, dijo en rueda de prensa que la idea es “establecer un mecanismo” rápido para que ambas cámaras puedan recibir de manera conjunta a las delegaciones que se van a convocar, los diferentes ministerios, los institutos que trabajaron en la negociación y “también al sector productivo, a las cámaras empresariales y al PIT-CNT, para recoger cuáles son los aspectos positivos de este acuerdo y cuáles son también las preocupaciones”. La primera reunión será el martes 17 de febrero, a las 10.00, y contará con la presencia de Lubetkin.

Lejos del mármol y los ornamentos del Palacio Legislativo, el colectivo de personas en situación de calle Ni Todo Está Perdido criticó el desarrollo del Operativo Calle para retirar a personas que pernoctan a la intemperie, que está en marcha desde el 22 de enero. Entrevistada este martes en la diaria Radio, María Rubí Márquez, una de sus integrantes, denunció “formas muy brutales” de intervenir y dijo que han presenciado “golpes, empujones y malos tratos a personas que estando en esa situación son levantadas de una forma que no corresponde”. “Aplicar la ley de esa manera”, agregó, en referencia a la ley de faltas, “es un poco pasar al barrer una situación que en realidad hay que repensarla y accionar en pro de su mejora”.

También, en esta edición, les contamos cuáles son los proyectos de ley en materia de género que están a estudio en el Parlamento y podrían registrar avances este año; y en el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, visibilizamos las múltiples dificultades que enfrentan las científicas para conciliar carrera y maternidad y no desertar (o sí) en el intento.

