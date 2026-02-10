Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

El gobierno israelí anuló una ley aprobada por Jordania en 1953 que impedía a los colonos israelíes comprar tierras y edificaciones en Cisjordania, y avanza así en la anexión de ese territorio. “Estamos profundizando nuestras raíces en toda la tierra de Israel y enterrando la idea de un Estado palestino”, declaró el ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, tras anunciar la medida. Si bien todavía no se divulgó la resolución oficial, el jerarca dijo que la decisión también incluye una ampliación de las competencias de Israel en Cisjordania mediante la Administración Civil, un órgano del gobierno israelí que rige los asuntos civiles en ese territorio. Esto implica que se extenderá la supervisión por parte de Israel del agua, los sitios arqueológicos y los riesgos ambientales, informaron la agencia Efe y el diario Haaretz.

El anuncio generó numerosas reacciones de repudio, empezando por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Jordania, que en un comunicado afirmó que la acción constituye una “flagrante violación del derecho internacional”, sabotea la posibilidad de establecer un Estado palestino, y es una decisión “unilateral, ilegal e inválida”. También manifestaron su rechazo la Liga Árabe, que integran 22 países, y la Organización de Cooperación Islámica, que nuclea a 57, que aseguraron que las medidas del gobierno de Benjamin Netanyahu buscan “anexionar propiedades palestinas”, y afirmaron que la política “de asentamientos coloniales representa un crimen de guerra”. Otras condenas llegaron desde las cancillerías de Egipto, Jordania, Emiratos Árabes, Indonesia, Pakistán, Turquía, Arabia Saudita y Qatar, así como desde la Unión Europea.

En el plano local, el ministro del Interior, Carlos Negro, presentó a las bancadas de senadores y diputados del Frente Amplio el proyecto de ley para transformar al Instituto Nacional de Rehabilitación en un servicio descentralizado y que salga de la órbita del Ministerio del Interior. En la iniciativa, a la que tuvo acceso la diaria, se propone, entre otras cosas, que sea renombrado como Instituto Nacional de Reinserción.

Por otra parte, el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, habló con la diaria Radio sobre las recientes muertes de niñas, niños y adolescentes al amparo del INAU a días de comparecer en la Comisión Permanente del Parlamento para hablar de este tema, por impulso de la oposición. Mientras que, luego de que su aprobación fuera postergada la semana pasada por no alcanzar la mayoría especial necesaria y de cara a su tratamiento este martes en el Senado, la Institución Nacional de Derechos Humanos propuso reducir en un 40% el incremento presupuestal que había solicitado, lo que se traduce en un aumento de 16,5%.

Hasta mañana.