La Cámara de Diputados terminó de aprobar este lunes el proyecto que introduce cambios a la ley integral contra el lavado de activos. La iniciativa, elaborada por el Poder Ejecutivo y que había sido aprobada en general por la cámara baja a fines del año pasado, fue acompañada en particular por todos los partidos políticos, a excepción de Identidad Soberana. Ahora solo queda el visto bueno del Senado para que se transforme definitivamente en ley.

Uno de los artículos que se mantuvo incambiado respecto de la votación en el Senado es el que establece la reducción del tope en pagos en efectivo de 1.000.000 a 200.000 unidades indexadas, gracias a los votos conjuntos del Frente Amplio (FA) y el Partido Colorado (PC), cuyos diputados votaron divididos. En tanto, la oposición logró bloquear la eliminación de la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos que proponía el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo y aprobado por el Senado.

Otras de las novedades parlamentarias tiene como centro el caso Cardama, porque la Asamblea General votó este lunes por unanimidad la creación de una comisión especial para investigar el proceso de compra y rescisión del contrato de adquisición de patrulleras oceánicas al astillero español. La comisión investigadora bicameral definió como período de estudio desde 2010 hasta 2026. El senador del Partido Nacional (PN) Carlos Camy explicó en una conferencia de prensa que el comienzo elegido tiene que ver con que ese año comenzó a funcionar la Comisión de Defensa Nacional del Senado que determinó la importancia de adquirir las patrulleras oceánicas. La comisión está integrada por 17 legisladores: nueve del FA y ocho de la oposición (tres del PN, dos del PC, uno de Cabildo Abierto, uno del Partido Independiente y uno de Identidad Soberana).

Sobre este asunto también habló el presidente de la República, Yamandú Orsi, que, en declaraciones que hizo a la prensa durante el evento de presentación de la empresa Alloi, aseguró que el Poder Ejecutivo está recibiendo ofertas para la nueva compra de patrulleras oceánicas “todas las semanas”. Consultado sobre los plazos previstos para la definición de la compra, señaló: “En este mes tendríamos que tener por lo menos seleccionadas dos de las opciones que más nos gustan”.

En esta edición también les traemos una entrevista con Mónica Manhey Moreno, académica del Departamento de Educación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, magíster y doctora en Educación, que con una trayectoria acumulada en materia de planificación, evaluación y currículum en primera infancia propone una mirada de los procesos con un enfoque de derechos como criterio pedagógico.

