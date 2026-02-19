La convivencia con los celulares dentro del ámbito escolar es un hecho. Es por eso que el proyecto de la startup uruguaya MotivEd invita a repensar el uso de estos dispositivos y a gestionarlo de forma pedagógica, con una nueva manera de incluirlos en el aula.

MotivEd surge como un “programa institucional que acompaña a los colegios y escuelas a gestionar el uso del celular con un enfoque pedagógico más flexible y humano”, contó a la diaria Fernando de Amores, uno de los creadores del proyecto.

De Amores dijo que la idea de este proyecto surgió a mitad del año pasado y que nació de “una necesidad” que observaron “de ayudar a las instituciones educativas, públicas y privadas, a los padres, estudiantes y a los docentes a utilizar de mejor manera, más responsable y adecuada, el teléfono celular en las instituciones educativas”.

La herramienta central de este proyecto se basa en “pouches”, que, según explicó De Amores, son fundas de tela sintética resistente que contienen un cierre magnético. Al contar con un medidor de señal, la inhiben y evita que ingresen las notificaciones al artefacto una vez puesto dentro de la funda, lo que evita la distracción constante que pueden generar las notificaciones, según detalló.

De la misma forma, De Amores explicó que la implementación y el uso de los cierres magnéticos quedan a criterio de cada institución educativa. “Habrá instituciones que tendrán imanes fijos en la entrada del colegio o en la entrada del espacio libre de celulares, y habrá otras instituciones que tendrán imanes móviles y los manejarán los adultos, dependiendo de la necesidad que tenga el centro”. Además, esta herramienta “evita fricción y responsabilidad de los docentes” sobre el artefacto celular de los alumnos.

Actualmente, el proyecto se comenzará a implementar en el Instituto Preuniversitario de Montevideo y, a su vez, iniciará una fase piloto en el colegio San Juan Bautista, también de la capital, lo que implica una capacitación previa con el personal de la institución para que la herramienta pueda ser incorporada durante las próximas semanas, informó el equipo de MotivEd.

En paralelo, De Amores contó que se encuentran en diálogo con más de 20 instituciones educativas para poder integrar la herramienta en otros espacios y generar más experiencias piloto.

El proyecto, aunque actualmente cuenta con una propuesta piloto gratuita de 30 días en aulas reducidas, tendrá un costo para cada institución que elija el servicio. Según explicó Nicolás Viñales, integrante del proyecto en el área comercial, se trabajarán propuestas adaptadas a cada institución “para que cada una pueda evaluar el impacto antes de tomar una decisión anual”.

Por su parte, al ser consultado por el público objetivo de este servicio, De Amores dijo que “no está cerrado a un público” específico, aunque parece que hoy la dificultad “mayor” se presenta en la etapa adolescente. En relación con eso, el equipo de MotivEd aporta un dato sobre el resultado de las últimas pruebas PISA de 2022, en las que Uruguay se posiciona entre los países con mayor nivel de distracción por el uso de celular en clase.

Según los datos arrojados por la prueba, “52% de los alumnos locales de 15 años declara que se distrae con su celular y otros dispositivos en horario escolar”.

Para el equipo de MotivEd, educar implica “acompañar, explicar y ayudar a construir hábitos”. Por eso, además de la implementación de las fundas, está previsto que el programa incluya una plataforma digital con capacitaciones para docentes, familias y estudiantes, hechas por referentes en educación, psicología y bienestar.

“Creemos que este tipo de aportes puede sumar no solamente a mejorar la calidad de los aprendizajes, sino también instalar públicamente este tema y que se pueda avanzar para que todos nuestros niños y adolescentes estén cuidados”, finalizó De Amores.