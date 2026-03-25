Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Este martes se cumplieron 50 años del golpe de Estado que dio inicio a la dictadura más siniestra de la historia argentina. En el marco de la conmemoración, organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, políticas y sindicales y miles de personas autoconvocadas llenaron la Plaza de Mayo, en Buenos Aires, bajo la consigna “Que digan dónde están”. “Estamos juntos nuevamente en esta histórica plaza, y en todas las plazas del país, con profunda convicción, para reafirmar que la memoria se defiende luchando y porque sabemos que es necesario unir las luchas para fortalecerlas en tiempos difíciles. ¡Son 30.000! Fue y es genocidio. No olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos”, decía el texto que fue leído a pocos metros de la Casa Rosada.

Entre la multitud estaba Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, que además de denunciar que “el plan sistemático de robos de bebés aún persiste”, porque sigue la búsqueda activa de “casi 300 hombres y mujeres con sus identidades cambiadas”, cuestionó que desde que asumió Javier Milei “no ha pasado otra cosa que la reducción de políticas” vinculadas a la memoria. Va en la lógica de lo que su gobierno comunica cada 24 de marzo desde que llegó al poder y que este año volvió a replicar en un video institucional en el que reclamó una supuesta “memoria completa” sobre lo que pasó durante la dictadura militar.

De este lado del Río de la Plata la lucha por verdad, memoria y justicia también estuvo presente en la agenda política porque la asociación Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos se reunió este martes con la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, para plantear algunas preocupaciones con respecto a la búsqueda de los detenidos desaparecidos.

A la salida de la reunión, Ignacio Errandonea, integrante de la organización, dijo a la prensa que la ministra “se comprometió a buscar más información, contestar las solicitudes de acceso a la información y colaborar en todo lo que pueda para avanzar en el tema”, pero aseguró que en Madres y Familiares hay preocupación porque, a un año de la actual gestión, “se ha avanzado muy pero muy poco” en el acceso a la información.

Por otra parte, el debate por túnel sí, túnel no en 18 de Julio quedó finalmente zanjado porque el gobierno de Yamandú Orsi anunció que aceptó el proyecto presentado por el intendente de Montevideo, Mario Bergara, que propone dos carriles centrales para ómnibus de tránsito rápido, con seis paradas, y una sola vía para autos desde Ejido hasta la plaza Independencia, que será de salida hacia Tres Cruces.

Además, otros contenidos de nuestro suplemento Mundo:

Nuestra compañera Cecilia Pérez Otero conversó con el expresidente de Ecuador Rafael Correa, que entre otras cosas dijo que en su país se ha agravado la persecución judicial por motivos políticos, que las políticas contra el crimen organizado fueron desmanteladas y que la estrategia actual de Estados Unidos hacia la región anuncia un cambio de época radical.

Israel intensifica la ofensiva sobre Líbano, mientras Trump sigue diciendo que están en marcha las negociaciones para terminar la guerra con Irán.

Alexandre de Moraes le concedió la prisión domiciliaria a Jair Bolsonaro, condenado por intento de golpe de Estado, pero solo por 90 días.

Hasta mañana.