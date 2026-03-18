Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

El presidente Yamandú Orsi y el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, presentaron ayer cuatro medidas para mejorar la competitividad y adelantaron que el gobierno planea enviar al Parlamento el proyecto de ley sobre la materia antes del 31 de mayo. El mandatario dijo que “hay que admitir” que existen “algunos excesos burocráticos” en áreas como los negocios o el comercio exterior, y que es necesario “apuntar hacia un país que ofrezca más agilidad” en ese terreno, “menos costos” y “controles mejores”.

Oddone fue el encargado de describir las cuatro medidas en cuestión: eliminar la intervención previa de la DGI en el comercio exterior para las importaciones; eliminar el soporte papel para las operaciones del comercio exterior; permitir que el pago, que hoy se realiza antes de la liberación de la mercadería, se pueda hacer “durante los 30 días en los que ya se accedió a la mercadería”; y reducir costos aduaneros al suprimir el precinto electrónico para tránsitos y “para todas las cadenas que estén certificadas por operadores económicos calificados”.

Por otro lado, legisladores de la oposición anunciaron en una conferencia de prensa que van a “garantizar la continuidad” de la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, hasta 2030. El senador y secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, dijo que llegaron a esa decisión luego de “profundas conversaciones” y en virtud de “la desidia e inacción del gobierno, el manoseo constante, trascendidos de prensa y situaciones”. En ese sentido, manifestó que si el Poder Ejecutivo “envía la venia para designar como fiscal titular a Ferrero, aquí tiene 14 votos que la van a acompañar” y, si decide no hacerlo, la fiscal de Corte “seguirá siendo Ferrero”. El lunes de noche, en una entrevista con VTV Noticias, el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, afirmó que desde el gobierno no han presentado una propuesta “porque no hay acuerdo” y destacó que la Constitución establece que al fiscal de Corte lo designa el Poder Ejecutivo con venia del Senado, no la oposición.

En otro ámbito de la información, les contamos que Uruguay logró universalizar la cobertura en la educación media básica –algo que hasta ahora solo se observaba en primaria–, pero mantiene condicionamiento de contexto socioeconómico en desempeños y tránsito de estudiantes. Estas son algunas de las conclusiones a las que llega el Instituto Nacional de Evaluación Educativa en un nuevo informe sobre el estado de la educación en el país.

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