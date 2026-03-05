Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Después de que el gobierno español le negara a Estados Unidos el uso de las bases militares de Morón y Rota para la guerra contra Irán, el presidente Donald Trump señaló a España como un socio “malísimo” y amenazó con boicotear las relaciones comerciales con ese país. Ayer, el titular del gobierno de España, Pedro Sánchez, salió al cruce y reafirmó su postura: “La posición de España se resume en ‘no a la guerra’”. “Nuestra posición no es ingenua, es coherente. No vamos a ser cómplices de algo que es malo para el mundo y para nuestros intereses”, afirmó y aclaró que “el gobierno de España no está con el régimen terrorífico de los ayatolás”. Mientras tanto, la guerra sigue y se extiende: un buque de guerra iraní fue hundido en el océano Índico por un submarino estadounidense, y misiles presumiblemente provenientes de Irán iban a caer en Turquía si no eran interceptados.

“Vuelvo a creer en la Justicia; yo sabía de mi inocencia y la de mis compañeros”, sostuvo Guillermo Besozzi, tras conocer que la fiscal de Soriano de 2° turno, Luisa Vago, había decidido el sobreseimiento del intendente departamental y el archivo de la causa en la que había sido imputado por un delito de peculado, tráfico de influencias, concusión, cohecho, omisión de denunciar delitos, abuso de funciones y cohecho calificado. También fueron sobreseídos integrantes de su equipo que también habían sido acusados.

Siguiendo con la Justicia, tal como lo anunció el presidente Yamandú Orsi, luego de remitir al Parlamento el proyecto para reformar el Código del Proceso Penal, el Poder Ejecutivo enviará un proyecto de ley para la creación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, una iniciativa que estuvo presente en los programas de gobierno de la Coalición Republicana (CR) y del Frente Amplio (FA), pero que ahora no parece tener el mismo apoyo. Integrantes de la CR ya han adelantado su postura contraria, pero también aparecieron matices dentro del FA. Sin embargo, el presidente de la fuerza política aclaró que el FA “lo va a votar”, sin perjuicio de que puede haber legisladores que no estén de acuerdo.

Se conoció ayer un fallo de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) sobre una exoneración parcial del pago de IVA e IRAE a Lanafil SA, otorgada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en 2022. El caso fue presentado ante la Jutep porque la titular del MEF era por entonces Azucena Arbeleche, y el gerente general de Lanafil su esposo, Juan Alzugaray. Para la Jutep, en un fallo por mayoría, con el voto contrario del representante blanco, Arbeleche “violentó las normas de conducta en la función pública” al haber firmado la exoneración.

En el suplemento Economía, Elisa Failache nos cuenta sobre un proyecto de investigación, en el que trabaja junto a otros investigadores, que busca aportar a la discusión sobre cómo las personas forman sus preferencias por la redistribución y su apoyo a determinadas políticas públicas; y Lucía Barrios recoge la opinión de expertas sobre la posibilidad de que la caída en la actividad económica al cierre de 2025 podría achicar los márgenes para la aplicación de políticas sociales, y analizan qué factores podrían explicar el resultado y las perspectivas para 2026.

Hasta mañana.