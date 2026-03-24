Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Este lunes vencía el plazo de 48 horas que el presidente estadounidense Donald Trump le había dado a Irán para que abriera el paso por el estrecho de Ormuz con la advertencia de que, si no cumplía con la exigencia, bombardearía las centrales eléctricas y otras instalaciones energéticas del país. Ante un mundo expectante, finalmente el mandatario anunció que ordenó posponer durante cinco días esos ataques porque, según dijo, están en marcha conversaciones con Irán para buscar una salida al conflicto.

Sin embargo, las autoridades iraníes negaron que esas conversaciones hayan existido. “No ha habido ninguna negociación con Estados Unidos. Utilizan las noticias falsas para manipular los mercados financieros y del petróleo y salir así del problema en el que están atrapados Estados Unidos e Israel”, señaló el presidente del Parlamento iraní, Mohamed Baqer Qalibaf. En cualquier caso, después de las declaraciones de Trump, Wall Street cerró la jornada en verde, con la mayor recuperación desde el comienzo del conflicto, el 28 de febrero.

A nivel local, pero con una pata en el exterior, el canciller Mario Lubetkin viajó a Europa con el objetivo de mantener “reuniones al más alto nivel” para discutir, entre otras cosas, la entrada en vigor del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, prevista para el 1° de mayo (página 4). Desde Roma, el jerarca dijo a la diaria que ya ha mantenido “muy buenas reuniones con empresarios privados que empiezan a expresar su interés, a la luz de este acuerdo, por instalarse en Uruguay”.

Por otro lado, este lunes, después de reunir al gabinete productivo, el presidente Yamandú Orsi y la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, hicieron dos anuncios: en primer lugar, se resolvió que UTE emita obligaciones negociables (títulos de deuda) para canalizar el ahorro privado y financiar la inversión en una planta de energía solar en Durazno; en segundo lugar, se extenderá a la frontera con Argentina la exoneración de aportes patronales para nuevos puestos de trabajo que ya rige en la frontera con Brasil.

En otro ámbito, Orsi se refirió al proyecto de reforma del sistema de transporte metropolitano: dijo que este martes recibirá en la Torre Ejecutiva a la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, y a los intendentes Mario Bergara (Montevideo) y Francisco Legnani (Canelones), para “ir redondeando”, y que la decisión final depende de la “viabilidad” y de “qué dificultades puede tener una alternativa” al túnel en 18 de Julio.

Esta edición también incluye una entrevista a Carolina Sendic, hija del histórico dirigente del MLN-T Raúl Sendic, que visitó Montevideo para presentar un libro en el que relata la relación con su padre, la distancia mediada por la prisión política y el exilio, y los diálogos y caminatas que los unieron.

Además, en nuestro suplemento Turismo, encontrarán contenido detallado sobre la variada oferta de actividades artísticas y culturales que habrá en distintos departamentos del país durante la semana homónima, que empieza el lunes que viene.

Hasta mañana.