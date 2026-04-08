Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Luego de días de declaraciones cruzadas y pedidos de acción tanto desde la oposición como desde el oficialismo, el gobierno finalmente presentó este martes la Primera Estrategia Nacional sobre Situación de Calle. El plan, denominado “La calle no es para vivir”, contempla 42 medidas para dar respuesta a los problemas de “carácter estructural” vinculados al tema, más allá de la situación de emergencia, según adelantaron en conferencia de prensa el presidente de la República, Yamandú Orsi, y el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila.

Justamente, porque pretende ir más allá de la urgencia, establece entre otras cosas que a partir de 2027 el Plan Invierno se sustituirá por un “Plan 365”, que se anunciará cada diciembre y tendrá una planificación anual, más allá de que se tendrán en cuenta las particularidades de cada estación. A su vez, el gobierno apunta a la vinculación de las personas que se encuentran a la intemperie mediante duplas itinerantes del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), que se desplegarán las 24 horas y durante todo el año; se ampliarán los cupos en los Centros de Contención y Respuesta Inmediata, así como en las casas de medio camino; se avanzará en “una red de puertas de entrada múltiple para todo lo que refiere al consumo problemático y a salud mental”, entre otras acciones que también apuntan a brindar a la población en calle soluciones habitacionales y laborales.

En el ámbito parlamentario, volvió a plantearse la preocupación en torno a la respuesta del Estado a las violencias contra niñas, niños y adolescentes, en esta ocasión a raíz del caso de Jonathan Correa, el adolescente de 15 años que fue asesinado por su padre en Flor de Maroñas hace un mes. Este martes, en respuesta a una convocatoria de los diputados colorados Felipe Schipani y Conrado Rodríguez, la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión de la Cámara de Representantes recibió a las autoridades del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay para recabar información sobre qué falló y por qué no se intervino a tiempo. Al término del encuentro, Schipani adelantó a la diaria que, con el objetivo de seguir profundizando en las omisiones que hubo en este caso, la comisión citará a las autoridades del Ministerio del Interior, la ANEP, la Fiscalía, el Poder Judicial y el Mides.

Además, en nuestro suplemento Mundo:

Hasta mañana.