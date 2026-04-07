Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, fue uno de los entrevistados este lunes en el lanzamiento de la nueva etapa de la diaria Radio. Entre otros temas, el jerarca se refirió al proyecto de ley que impulsa la cartera para que Uruguay ratifique el Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo, que obliga a las empresas a notificar los despidos con antelación. En esa línea, señaló que el proyecto “está elaborado” y ya se encuentra en Presidencia, aunque queda “un análisis jurídico y un análisis político previo a que llegue al despacho del presidente”, además de un pasaje por el Consejo de Ministros.

Castillo mencionó como ejemplo el caso de Yazaki, que “de la noche a la mañana, en la madrugada, despidió a más de 1.000 trabajadoras y trabajadores por un estado de Whatsapp”, y enfatizó que, además de nuevas responsabilidades para el empresariado, la propuesta contempla un “ida y vuelta”: “Es para el trabajador que también proyecta irse a fin de mes, o renunciar dentro de un par de meses, poder informar a los efectos de que se prepare un relevo”. Consultado sobre las declaraciones del ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, quien el mes pasado, en una entrevista con la diaria, consideró la iniciativa una “idea inconveniente” –porque “cuando vos ponés un mecanismo de restricción a la salida, ponés un mecanismo de restricción a la entrada”, dijo–, Castillo apuntó: “Obviamente que no las comparto”. De todas formas, afirmó que todavía no conversaron sobre el tema.

Por otro lado, está previsto que este martes el presidente de la República, Yamandú Orsi, y el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, presenten la Primera Estrategia Nacional sobre Situación de Calle, elaborada por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides). El plan es el resultado de 40 encuentros organizados en todo el país que contaron con la participación de unas 2.000 personas, incluidos población en situación de calle, trabajadores del Mides, integrantes de asociaciones civiles y barriales y referentes de la academia.

La presentación de las medidas llega después de críticas a la actual gestión del Mides, tanto desde la oposición como desde el propio oficialismo. De hecho, este lunes, la Comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de Representantes acordó convocar a Civila para el martes 14 de abril, con el objetivo de “conocer los planes, las acciones y las metas concretas” de la cartera para abordar la situación durante el invierno y también dar “respuestas estructurales”, según adelantó en una rueda de prensa la diputada nacionalista Fernanda Auersperg, ex directora nacional de Protección Social del Mides, quien impulsó la convocatoria.

En el terreno judicial, dos novedades: por un lado, se lanzó el proyecto Cosechando Esperanzas, una iniciativa impulsada por el exdirigente sindical Richard Read que busca promover la reinserción de jóvenes y adolescentes del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente; por el otro, la jueza subrogante en lo penal de 36º turno, Gabriela Azpiroz, prorrogó la prisión preventiva contra el exsenador Gustavo Penadés, acusado por 20 delitos sexuales, y dispuso el arresto nocturno para el profesor Sebastián Mauvezín, acusado de siete delitos de contribución a la explotación sexual de menores.

Hasta mañana.