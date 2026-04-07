Luego de una reunión en la residencia de Suárez y Reyes, en la que participaron el presidente de la República, Yamandú Orsi, el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, el ministro del Interior, Carlos Negro, y las autoridades de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, el gobierno confirmó este lunes que desplegará un conjunto de medidas para abordar la problemática de las personas en situación de calle, en el marco de la presentación de la Primera Estrategia Nacional sobre Situación de Calle, elaborada por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

La presentación del plan se hará este martes a las 12.30 en la Torre Ejecutiva, en una conferencia de prensa que será encabezada por Orsi y Civila. Las medidas que se presentarán han estado precedidas por algunas críticas a la actual gestión del Mides, tanto desde la oposición como desde el propio oficialismo.

El senador suplente del Frente Amplio (FA) Rafael Michelini, por ejemplo, fue uno de los dirigentes frenteamplistas que le reclamó una mayor celeridad al gobierno en el tema. La diputada del FA Julieta Sierra, en tanto, opinó que la gente en situación de calle “es el punto más débil que tiene el gobierno en este momento”.

Consultado sobre estos cuestionamientos, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, dijo a El País que, a su entender, “hay una operación política en contra de Gonzalo Civila” y les pidió a los “compañeros” del FA que “defiendan más al gobierno y que conspiren menos”.

Este lunes, en declaraciones a radio Uruguay Sánchez sostuvo que en este asunto “las responsabilidades son colectivas”. Con respecto a las críticas que han surgido desde el oficialismo, expresó: “¿Qué propuesta hizo Michelini? Es un dirigente político, su sector integra el Secretariado” Ejecutivo del FA. El secretario de Presidencia afirmó que, dada la complejidad del tema, “se tiene que discutir con alternativas”.

Por su parte, el diputado frenteamplista Sebastián Valdomir señaló este lunes en rueda de prensa que en este tema “todos los organismos tienen algo para aportar”. En ese sentido, el legislador llamó a no caer “en esa lógica del chivo expiatorio de buscar un responsable o un culpable por este tema, que no ha sido resuelto por los últimos gobiernos”. “Es muy fácil decir que la culpa la tiene alguien o la tiene tal organismo cuando, en realidad, la problemática es muchísimo más compleja”, afirmó.

Asimismo, este lunes, a instancias de la diputada nacionalista Fernanda Auersperg, exdirectora nacional de Protección Social del Mides, la Comisión de Población y Desarrollo de la cámara baja acordó convocar a Civila para el martes 14 de abril, con el objetivo de “conocer los planes, las acciones y las metas concretas” de la cartera para abordar la situación durante el invierno y también dar “respuestas estructurales”, según señaló Auersperg en rueda de prensa.

“Yo creo que hay una situación en este momento de desborde, y estamos todos ansiosos por conocer los planes con los que va a trabajar el ministerio”, expresó Auersperg. La legisladora nacionalista también mencionó los atrasos en los pagos de los salarios, que han sido denunciados por los trabajadores tercerizados nucleados en el Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines (Sutiga), así como también los “cambios en las políticas que venían en funcionamiento”.

A su vez, el secretario general del Partido Colorado, el senador Andrés Ojeda, quien este lunes recibió a una delegación de Sutiga en el Comité Ejecutivo Nacional del partido, cuestionó a la actual gestión del gobierno en este tema. “Estamos a dos meses del invierno, ¿tenemos que esperar siete u ocho muertos como el año pasado para entender? ¿Tenemos que tener a los ciudadanos que están en su casa hoy teniendo que convivir con la indigencia alrededor porque el gobierno no sabe qué hacer con el tema?”, declaró a Subrayado.

El armado de la estrategia nacional

Desde el Mides, en tanto, se han destacado las acciones realizadas durante el primer año de gestión, como la extensión a 24 horas de los centros de atención nocturnos para personas sin hogar entre los meses de junio y diciembre y la ampliación de la oferta permanente de cinco a 16 departamentos en el interior del país. En la memoria anual enviada en marzo al Parlamento, la cartera detalla que durante 2025 un total de 13.367 personas sin hogar “recibieron alojamiento y atención”, lo que representó un aumento del 19% con respecto a 2024. De esa cifra total, 1.455 personas solicitaron acceso por primera vez al sistema de alojamiento.

En cuanto a los cupos disponibles en el sistema, se señala que en el primer año de gobierno hubo un aumento del 50% y se llegó a las 8.266 plazas: 3.155 plazas en el programa Calle; 1.036 en el programa Mujeres sin hogar con niños, niñas y adolescentes; 704 personas que accedieron al programa Viviendas con Apoyo; 1.194 plazas en dispositivos especializados en salud mental y adicciones; y 1.704 plazas de mediana estadía, entre otras.

A su vez, se apunta que durante la alerta roja decretada en junio del año pasado –que se extendió por tres meses–, más de 2.000 personas ingresaron a centros de evacuación habilitados por el Sistema Nacional de Emergencia y 1.696 personas ingresaron a algunos de los centros del Plan Invierno en el interior.

La estrategia que presentará el Mides es el resultado de 40 encuentros organizados en todo el país que contaron con la participación de unas 2.000 personas, entre ellas personas en situación de calle, trabajadores del Mides, integrantes de asociaciones civiles y barriales y referentes de la academia.

Valdomir señaló que los anuncios de este martes contendrán “medidas concretas” en las que el gobierno viene “trabajando ya desde hace varios meses”. El diputado del FA dijo que la presentación de la estrategia será una instancia que permitirá aclarar a “la población y al sistema político cuáles son los alineamientos que se están tomando para esta problemática”. El legislador del oficialismo sostuvo que “no es un tema que tenga que ser capitalizado políticamente, sino que tienen que tratar de apoyarse todos los actores institucionales en los territorios, y también en el Estado, para tratar de dar una respuesta concreta a esta problemática”.