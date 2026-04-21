Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Tres días después de que cientos de personas se movilizaran en Montevideo en apoyo a Moisés Martínez, condenado a 12 años de cárcel por el asesinato de su progenitor abusador, la Justicia dispuso este lunes prisión domiciliaria para el joven. La jueza en lo penal de 45º turno, María Noel Odriozola, argumentó que esta modalidad facilitaría el tratamiento psicológico y ordenó la colocación de un dispositivo de tobillera con doble control. La medida estará vigente hasta el 26 de noviembre, aunque deberá ser revisada por un tribunal de apelaciones en lo penal, dado que la fiscalía apeló la decisión. En concreto, la fiscal del caso, Sabrina Flores, dijo que cuando se dispuso la prisión preventiva se consideró un riesgo de fuga “de fuerte potencialidad”, y agregó que cuando la Policía llegó a buscarlo él estaba durmiendo; “no es que llamó a la Policía”.

El abogado Rodrigo Rey, que forma parte de la nueva defensa, aseguró que “es contraintuitivo pensar que pueda fugarse”, en tanto Moisés permaneció en la escena del crimen hasta que vino la Policía, y señaló que tiene tres hijos y que por su edad saldría en libertad con 40 años y con los hijos aún siendo menores, algo que, a su entender, inhibe la fuga. “Lo que quiero decir es que, si usted me da la tobillera, yo juro mantenerla cargada todo el tiempo”, dijo Moisés tras pedir la palabra antes de que la jueza Odriozola leyera su sentencia. “Yo esperé ahí, yo voy a esperar”, enfatizó, en referencia al momento en el que lo detuvieron. “Y si tengo que volver a la cárcel, lo voy a hacer, porque lo que quiero es estar más presente con mis hijos, como no he podido estar en todo este tiempo en prisión; solo quiero ser un padre más presente”, agregó.

Por otra parte, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y el Ministerio del Interior (MI) trabajan de manera articulada para abordar una serie de amenazas de tiroteos en centros educativos. Esto fue confirmado por el presidente de la ANEP, Pablo Caggiani, que consultado por la prensa dijo que las amenazas “no se pueden minimizar” y que, más allá de que hasta el momento todo viene siendo “una broma de mal gusto”, el MI plantea que todas las denuncias tienen que tomarse como si fueran reales.

En esta edición también les contamos los detalles de un nuevo informe del Instituto Nacional de Estadística de estimación de la pobreza por el método de ingreso, correspondiente a 2025, que constató un descenso en los niveles de pobreza en comparación al año anterior. Aun así, 16,6% de la población uruguaya vive por debajo de la línea de pobreza y 1,7% se encuentra bajo la línea de indigencia.

En la sección Salud, una actualización sobre el decreto reglamentario de la ley de eutanasia, que entra en vigencia este martes. En conferencia de prensa, la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, recordó que el decreto contiene el diseño del procedimiento en todas sus instancias: la consulta con el médico actuante y con el consultante, las especialidades médicas y la participación de la junta médica que define la ley.

Además, este lunes el gobierno presentó el nuevo Plan Nacional de Cuidados 2026-2030, con acciones para “avanzar en el derecho universal al cuidado”, “promover trabajo y formación de calidad para quienes cuidan”, “disponibilizar información y conocimiento de calidad” y generar un cambio cultural.

Hasta mañana.