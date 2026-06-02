Debate motorizado

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Después de distintas críticas desde la oposición y una declaración en rueda de prensa que poco aclaró el asunto, el presidente Yamandú Orsi dio este lunes su versión sobre la compra de su camioneta Hyundai, de alta gama, que está en el centro del debate desde que la semana pasada el programa Así nos va, de Radio Carve, informara que el mandatario obtuvo un descuento estimado de 25.000 dólares y terminó pagando por el vehículo unos 54.000 dólares. Lo hizo en un video de casi tres minutos, en el que aseguró que “jamás hubo algún otro interés ni negociación” que la intención de moverse en “un auto seguro y sin generar un gasto extra al Estado”.

Acerca del vehículo Hyundai ofrecido por Fidocar, representante de la marca en Uruguay, para el traslado de la fórmula presidencial durante la ceremonia de asunción, Orsi aseguró que la elección “no se vincula para nada con esta compra”. Finalmente, el presidente dijo: “Si algún organismo de contralor considera que cometí un error, me haré cargo”, y pidió disculpas si su proceder “ofendió o lesionó los intereses de algún individuo o colectivo”.

Las explicaciones de Orsi no fueron suficientes para la oposición. El diputado colorado Felipe Schipani dijo a la diaria que “genera muchas más dudas que certezas” y que una de las dudas que le generó el video es si Presidencia, como organismo del Estado, “no tenía vehículos destinados al presidente”. Por su parte, el senador blanco Sebastián da Silva consideró que “es lamentable llegar a que se incendie la pradera para que el presidente diga lo que tendría que haber dicho el día uno”, y agregó que “ojalá esto sea el paso final” y desde el gobierno se dediquen a “arreglar el tema de la seguridad”.

Por otra parte, ya con la lista oficial de los 26 jugadores que vestirán la camiseta de la celeste en el Mundial, el entrenador de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, habló en conferencia de prensa sobre la falta de amistosos previos a la cita internacional, la no citación de Naithan Nández y la ausencia de Luis Suárez, entre otros temas.

Además, en Feminismos, docentes y profesionales de distintas áreas de la medicina advirtieron sobre los impactos de los sesgos de género en la investigación científica y la atención en la salud, en el marco del Día Internacional de la Acción por la Salud de las Mujeres.

Fuera de Uruguay, los ojos siguen puestos en Colombia después de las elecciones del domingo, en las que el candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella y el izquierdista Iván Cepeda fueron los más votados y avanzaron así a la segunda vuelta, que se celebrará el 21 de junio. El día después de los comicios estuvo marcado, entre otros temas, por los festejos de la derecha de la región. Así, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, felicitó a De la Espriella “por una gran victoria”, mientras su par argentino, Javier Milei, afirmó que el resultado electoral “refleja el anhelo de libertad y progreso del pueblo colombiano y una voluntad expresa de decirle basta al fracasado modelo socialista que tanto daño le ha hecho a nuestra región”.

Hasta mañana.