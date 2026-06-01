Escenario polarizado

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

El 21 de junio será la segunda vuelta presidencial en Colombia, que este domingo eligió al ultraderechista Abelardo de la Espriella y al candidato del oficialista Pacto Histórico, Iván Cepeda, para competir por la presidencia del país. De la Espriella, el más votado de los 11 candidatos, obtuvo 43,7% de los votos emitidos, mientras que Cepeda quedó en segundo lugar con 40,9%. Totalmente alejada de los sondeos previos, Paloma Valencia, la candidata de la derecha uribista, consiguió el tercer lugar, pero con apenas 6,5% de los votos. Los análisis adjudican la polarización de la elección a que de alguna manera se estaba juzgando al primer gobierno de izquierda de la historia de Colombia, el de Gustavo Petro. La diferencia entre quienes competirán el 21 de junio es de 670.000 sufragios, en un país donde hay 41 millones de habilitados a votar, pero solo asistió a la jornada 57,85%. Quizás en quienes no participaron en el acto eleccionario esté la llave para inclinar la balanza hacia uno de los presidenciables.

En el plano local, esta semana se dirimiría si se votan o no una o dos investigadoras de la gestión de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, una unificada, la que quiere el oficialismo, que va de 2020 a 2024, o la impulsada por la coalición, que va desde 2015 hasta la actualidad. En definitiva, Cabildo Abierto tiene la llave para aprobar ambas, pero el diputado Álvaro Perrone anunció que no votará dos investigadoras y llamó a “la cordura” y a que se reúnan el Frente Amplio (FA) y el Partido Nacional “y unifiquen” las dos iniciativas.

“Somos conscientes de que en la sociedad existen diferencias y dudas sobre algunas de las acciones de nuestro gobierno, que se reflejan en buena parte de nuestros votantes, nuestra militancia y en el estado de la opinión pública”, se puede leer en la declaración final de un Plenario Nacional del FA que se reunió el sábado y definió como “imprescindible” profundizar el vínculo entre el partido y el gobierno. La instancia transcurrió “sin rispideces”, pese a que sobrevolaron hechos como la visita del presidente Yamandú Orsi al portaaviones estadounidense USS Nimitz y el descuento que el mandatario Orsi aceptó, poco antes de asumir la presidencia, en la compra de una camioneta Hyundai de alta gama. Sobre esta compra, Orsi explicó: “Por lo general, cuando hay descuentos, yo me tiro de cabeza”, y fue cuestionado por la oposición.

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