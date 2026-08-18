Una pulseada en etapas

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Este lunes comenzó a votarse la Rendición de Cuentas en la Cámara de Representantes, luego de que el proyecto fuera aprobado en la comisión creada para su estudio, con legisladores opositores que acompañaron más de la mitad de los artículos. Si bien el debate parlamentario continuaba al cierre de esta edición, todo estaba encaminado para que la iniciativa se aprobara en general con los votos del Frente Amplio y Cabildo Abierto, y el rechazo de Identidad Soberana y la Coalición Republicana (CR) –partidos Nacional, Colorado e Independiente–. Está previsto que, a partir del martes, la cámara baja trate en particular los 351 artículos de la iniciativa.

La diputada frenteamplista Sylvia Ibarguren, que leyó el informe en mayoría a favor de la iniciativa, destacó que el Poder Ejecutivo optó por “una política de estricta responsabilidad fiscal sin relegar por eso el compromiso asumido ante la ciudadanía de impulsar el crecimiento económico, disminuyendo las desigualdades y fortaleciendo la matriz de protección social”. Por su parte, la diputada nacionalista Fernanda Auersperg, encargada de exponer el informe en minoría por la CR, cuestionó “proyecciones excesivamente optimistas”, “aumento del gasto” y “fragilidad fiscal”, entre otras cosas.

Fuera del terreno parlamentario, este lunes la Comisión de Educación Sexual Integral (ESI), coordinada desde la Dirección de Derechos Humanos de la Administración Nacional de Educación Pública, presentó los avances logrados a un año de su reinstalación. La responsable del Área de ESI, Patricia Píriz, dijo que el abordaje realizado por la comisión fue definido en base a tres ejes: “institucionalización”, “articulación sectorial” y “formación”. Estas dimensiones contribuyeron como “lineamientos estratégicos” para sostener las acciones desarrolladas para la integración de la ESI en cada subsistema, según puntualizó. Después de esa introducción general, representantes de los distintos subsistemas compartieron sus procesos de trabajo en este período.

Por otro lado, en la sección Justicia, Pablo Manuel Méndez trae novedades sobre el caso Cardama, después de que el fiscal subrogante de Delitos Complejos de primer turno, Gilberto Rodríguez, tomara declaración como testigos al abogado Carlos Delpiazzo y su hijo José Miguel para conocer los detalles de su asesoramiento al Ministerio de Defensa en el proceso de la compra de las dos patrullas oceánicas para la Armada Nacional, por un total de 82 millones de euros.

En tanto, en Futuro, Lucía Barrios entrevistó al subsecretario de Trabajo y Seguridad Social, Hugo Barretto, sobre los desafíos que implica la transformación tecnológica en el mundo laboral. El jerarca dijo que “todos estos procedimientos de índole tecnológica tienden en su conjunto a ampliar la brecha entre la capacidad de negociar de un trabajador respecto del empleador”, y adelantó que, ante este escenario, el ministerio está construyendo una agenda que combina tres líneas: estudiar las experiencias regulatorias internacionales, fortalecer la capacitación de los trabajadores y promover que los cambios tecnológicos sean discutidos en la negociación colectiva.

Hasta mañana.