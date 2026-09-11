Preparando la llegada de El Niño

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

“No es posible determinar con precisión dónde ni con qué intensidad se producirán los efectos de El Niño”, aseguró este jueves el presidente Yamandú Orsi, luego de reunirse con todos los intendentes departamentales del país en la estancia Anchorena, en Colonia, para coordinar acciones preventivas y de emergencia por los posibles efectos del fenómeno climático que se avecina. El mandatario dijo que hay que prepararse para todos los escenarios posibles, “incluyendo el abastecimiento de combustible y materiales, la disponibilidad de centros de acopio y la existencia de elementos para atender a las personas eventualmente afectadas”. Consultado sobre la propuesta que le hizo el presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, de dar los pasos formales para plebiscitar la habilitación de los allanamientos nocturnos, Orsi sostuvo que no se niega a analizar ninguna iniciativa, pero que “ese debate debería darse en un ámbito colectivo con las distintas fuerzas políticas”.

Sobre esta iniciativa nacionalista también opinó el senador del Frente Amplio (FA) Eduardo Brenta, quien opina que no es una medida significativa para combatir al narcotráfico y al crimen organizado, y “puede complicar el accionar de la Policía” y exponerla a situaciones que no quieren. En tanto, el senador del FA Daniel Caggiani expresó que analizaría sin problemas la propuesta “siempre y cuando” se incluya también la designación de un nuevo fiscal de Corte.

En el Parlamento el Senado aprobó definitivamente por 30 votos en 30 presentes el acceso del Casmu al Fondo de Garantía para la Reestructuración de Pasivos de las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva. La institución tendrá acceso a un fondo por 668.289.347 unidades indexadas más intereses, pero estará condicionada a la aprobación de los planes de reestructuración por el Poder Ejecutivo.

Por su parte, el presidente de OSE, Pablo Ferreri, informó que la empresa estatal concretó la adquisición completa del área donde se instalará el obrador de la represa de Casupá. “Seguimos avanzando según lo previsto y de acuerdo al cronograma con los pasos concretos”, dijo el jerarca.

En otro orden, 30 organizaciones pidieron la “destitución” del director de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), Marcos Israel, por “su mirada sesgada y sionista”, tras la discusión que se produjo hace dos semanas entre Israel y varias organizaciones sociales durante la 15ª Asamblea de la INDDHH. Sin embargo, el presidente de la INDDHH, Juan Miguel Petit, sostuvo que no puede elevar la solicitud al Parlamento porque Israel “habló de un tema que no es competencia” de la institución.

Además, en nuestro suplemento Cultura libros:

Alejandro Gortázar reseña el libro de Sandino Núñez El aire y lo sólido, donde el autor reflexiona acerca del capital, la tecnología, el lenguaje y la emancipación.

Joaquín Venturini Corbellini escribe sobre la primera novela de Romina Serrano, Las fracasantes.

Gabriela Sosa San Martín nos convence de que hay que leer Máxima pureza, de Fernando Butazzoni, una historia sobre Nacho, el hijo de un amigo que termina en la calle por consumir y vender pasta base.

Ignacio Alcuri comenta Gladys. Un relato de inmigrantes, de Diego Vázquez y Lisandro Di Pasquale. Y en Miradas: Entre asesinos, de Irene Vallejo.

Hasta el lunes.