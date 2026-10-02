Un “nombre extraordinario para muchas tareas”

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, anunció en la diaria Radio que el gobierno enviará el año próximo al exintendente de Canelones y exsenador Marcos Carámbula a Palestina como embajador de Uruguay. El canciller argumentó la decisión: “Está claro que para nosotros una figura con un perfil político claro, cristalino, muy fuerte y con una visión de articulación tan importante teníamos que mandarla. No podíamos solamente concentrarnos en un diplomático”, y agregó que se trata de una figura de “primerísimo nivel”, “enormemente respetada” y “creíble”, y la idea es que Uruguay pueda ayudar a resolver el “gran drama” que vive el pueblo palestino.

En el Frente Amplio, el anuncio fue visto con buenos ojos: la senadora Liliam Kechichian (Seregnistas) valoró que es un “nombre extraordinario para muchas tareas” y, como representante uruguayo, “es un lujo”, mientras que el senador Gustavo González (Partido Socialista) expresó que tener “un representante de ese carácter en un pueblo que está sufriendo lo que está sufriendo Palestina me parece muy bueno”.

El caso Pablo Leiva sigue dando que hablar, y este jueves, tres días después de la conferencia de prensa del edil nacionalista Gonzalo Gómez, la bancada de ediles del Frente Amplio en la Junta Departamental de Montevideo expresó su “total respaldo” al accionar del gobierno nacional, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y todos los organismos del Estado que se encargan de la investigación, la persecución y el combate al narcotráfico y al crimen organizado, y llamó a “robustecer” la ley de partidos políticos para “impedir que el dinero del crimen organizado encuentre espacios de impunidad”. También, el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, anunció que, “ante la situación actual”, sesionará la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, organismo dependiente de la Presidencia de la República.

En otro orden, Alicia Artigas y Ana Agostino, integrantes del Foro Ciudadano por la Movilidad Metropolitana, subrayaron en entrevista con Yamila Silva Carro la necesidad de “parar y esperar un poco” antes de avanzar en los llamados a licitación para el comienzo de las obras previstas en la reforma del transporte metropolitano. “Desde hace varios meses estamos pidiendo una pausa activa, que es parar y pensar un poquito mejor si realmente esta es la mejor solución con esa inversión, porque es un montón de dinero”, afirmaron.

Además, en nuestro suplemento Cultura:

Dedicado al Festival Internacional de Artes Escénicas edición 2026, que convoca a Lo grande y lo pequeño. Esta décima edición inaugura la frecuencia anual, ya que el más reciente fue en 2024, pero el próximo será el año que viene. En las páginas del suplemento se podrá leer sobre El teatro, de Pascal Rambert, obra que abre el festival; el regreso de Roberto Suárez a la dirección con la creación colectiva Ballet; la obra española Los que hablan, que tiene como coprotagonista a la argentina Malena Alterio; y acerca de la experiencia participativa Correo, montada por la chilena Paula Aros Gho a partir de un archivo de correspondencia; y la obra Hotel Monday, del Proyecto Migra. Finalmente, compartimos la programación completa del festival.

Hasta el lunes.