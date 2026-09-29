“Desconocía totalmente”

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Este lunes, finalmente, el edil nacionalista Gonzalo Gómez, integrante del sector Por la Patria, brindó una conferencia de prensa para dar explicaciones sobre su vínculo con Pablo Leiva, quien integró su equipo de asesores en la Junta Departamental de Montevideo desde diciembre y fue condenado por lavado de activos en una causa vinculada al narcotráfico. Entre otras cosas, Gómez dijo que depositó su “confianza” en el hijo de Leiva, Lucio, quien también lo asesoraba en la Junta y fue detenido en el marco del operativo policial, aunque luego fue liberado. Explicó que fue el joven quien le “recomendó” a su padre como asesor y, en ese sentido, consideró que fue “abusado de su confianza”. Al mismo tiempo, el edil señaló que “desconocía totalmente las actividades ilícitas que llevaba adelante en su fuero privado” y asumió el “error” de “no haber sido precavido en la contratación”.

Gómez también se refirió al líder de su sector y actual director por la oposición de la Administración Nacional de Puertos, Jorge Gandini, quien se vio involucrado luego de que trascendiera que la Policía está investigando el eventual uso de una sucursal de cobranza que está a nombre de su esposa, Laura Scalabrino Muga, en el esquema de lavado de activos. En concreto, dijo que el dirigente nacionalista no tenía conocimiento sobre la decisión de contratar a Leiva y que tanto él como Scalabrino “se vieron involucrados injustamente en toda esta causa”.

Durante la jornada hubo otras novedades vinculadas al caso. Por un lado, trascendió que, a raíz de esta situación, la Junta de Transparencia y Ética Pública recibió en las últimas horas una denuncia anónima contra Gandini. Por el otro, el fiscal de Lavado de Activos Enrique Rodríguez resolvió abrir una nueva causa centrada en el blanqueo de dinero en casas de cambio y centros de cobranza de la organización criminal de la que formaba parte Leiva, según confirmó la diaria con fuentes del Ministerio del Interior y Fiscalía. En tanto, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, apuntó en rueda de prensa que “el directorio del Partido Nacional, al que pertenece el edil Gómez, debería dar un poco más de explicaciones”.

En esta edición, además, les contamos los detalles de las elecciones de los consejeros en representación docente del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, que se realizarán este sábado, y todo lo que hay que saber sobre la planta piloto de hidrógeno verde y electromovilidad que la Universidad Tecnológica y la Universidad de la República inaugurarán el 1° de octubre en Durazno.

En el terreno internacional, una encuesta de la firma Quaest, elaborada para el diario O Globo, midió una ventaja de 5% en la intención de voto del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sobre su principal rival, Flávio Bolsonaro, para la primera vuelta electoral del domingo: 39% de los votantes manifestó su voluntad de votar al actual mandatario, frente a 34% que expresó su apoyo al ultraderechista. Para una muy probable segunda vuelta, los dos principales candidatos aparecen empatados, con 42% de intención de voto. Sin embargo, el director ejecutivo de la consultora, Felipe Nunes, dijo al portal Metrópoles que Lula tiene una probabilidad de reelección “superior al 50%”.

Hasta mañana.