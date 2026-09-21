Riesgo de injerencia y presión en nivel crítico

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

En la recta final de la campaña electoral en Brasil –la primera vuelta será el 4 de octubre–, la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN) presentó al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y al Tribunal Superior Electoral un informe sobre los riesgos de injerencia y presión del gobierno de Estados Unidos, que encabeza Donald Trump. El documento establece que el dominio geopolítico de Latinoamérica es una prioridad de Trump y destaca el rol del secretario de Estado, Marco Rubio, articulando esta política. El informe indica que existe la construcción de un relato, adoptado por la derecha de Brasil, que trata de responsabilizar a Lula de la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos, y que uno de los fines del gobierno de Trump es impedir la expansión de China en la región. La ABIN sostiene que los riesgos de injerencia y presión de parte de Washington para el proceso electoral aumentaron a “un nivel crítico”.

En este marco, el presidente de Brasil anunció que creará un nuevo ministerio específico para reforzar la seguridad y preservar la soberanía nacional con el fin de proteger los minerales estratégicos y las reservas de petróleo.

Por la campaña electoral, Lula estará menos de un día en Nueva York para participar en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. El presidente Yamandú Orsi ya está en esa ciudad para lo mismo, y es probable que mantenga una reunión bilateral con el mandatario de Brasil. Orsi también se reunirá con los presidentes de Paraguay y Bolivia, Santiago Peña y Rodrigo Paz, y tendrá un encuentro con el presidente de Chile, José Antonio Kast.

A nivel local, los partidos tradicionales se dieron cita el sábado en Durazno para conmemorar los 190 años de la batalla de Carpintería, que marcó el nacimiento de las divisas blanca y colorada. “Hoy estamos en otra etapa que es recordar esto, pero, sobre todo, mirar para adelante”, dijo el presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, mientras el secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, dijo que las divisas “nos van a seguir acompañando hacia el mañana, pase lo que pase”, porque “siempre va a haber divisas blanca y colorada y eso no va a cambiar nunca, sin perjuicio de cualquier ingeniería electoral que pueda venir en el futuro”, en referencia a la posibilidad de que la Coalición Republicana se convierta en un lema común a nivel nacional.

Otro punto político fuerte se dio en el cierre de la Rural del Prado con los discursos del presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Rafael Ferber, y del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti.

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