Cifras que alientan a seguir mejorando

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Este jueves se presentó el monitor educativo para la educación media sobre el estado de situación en 2025 y las cifras de la matrícula 2026, que es de 266.459 estudiantes (77,4% de secundaria y 22,6% de educación técnico profesional).

La matrícula en los liceos públicos en 2026 es de 211.095 estudiantes, 4.188 menos que en 2025, algo que la ANEP explica fundamentalmente por la caída de la matrícula en educación media superior –bachillerato–, en particular en la Dirección Educativa de Jóvenes y Adultos, donde se registraron 3.146 estudiantes menos. El dato más significativo es en el egreso, porque se registró un aumento de 7,8 puntos porcentuales con respecto a 2024. 68,6% de los estudiantes culminó el ciclo de bachillerato en comparación con 2024, cuando se había registrado 60,8% de egreso. El informe señala que esto representa un aumento de diez puntos porcentuales en comparación con 2019 y que esta variable sigue aumentando desde 2023.

La segunda edición de una encuesta coordinada por el Ministerio de Ambiente dio como resultado que “en términos generales, la mayoría considera que el cambio climático es un problema importante en el mundo y en nuestro país, y se manifiesta preocupada por el tema” (45% dijo estar “bastante”, 24% “poco”, 16% “muy” y 9% “nada preocupado”). Los entrevistados también respondieron que las principales amenazas para las próximas décadas son “las guerras” (31%), “el cambio climático” (23%), “la pobreza” (19%), “la falta de empleo” (16%), “las crisis sanitarias” (6%) y otras problemáticas menos representadas. En cuanto al cambio climático, 50% de los entrevistados manifestó que el cambio climático es un problema “muy importante”, y que entre las principales consecuencias está “el deterioro de los recursos naturales como el agua y el aire” (51%), “la extinción de diversas especies de animales y plantas” (17%), “el deterioro de la salud humana” (15%), “la generación de problemas en la economía” (5%) y “la alimentación/producción de alimentos” (1%). Sobre las causas del fenómeno, 71% respondió que se debe a “la actividad humana”, 15% a “fenómenos naturales”, 10% “ambas cosas”, 3% “no cree en el cambio climático” y 1% “no sabe o no contesta”.

En el plano político, este sábado se cumplirán 190 años de la batalla de Carpintería, cuando blancos y colorados usaron las divisas por primera vez, y habrá conmemoraciones en Durazno, con el apoyo de la Intendencia Departamental, a la que asistirán representantes de ambas colectividades políticas.

También, en nuestro suplemento Cultura:

Martín Palacio Gamboa recuerda a Carlos Molina, el payador anarquista, oriundo de Cerro Largo, al cumplirse un siglo de su nacimiento.

Georgina Torello rememora la historia del cinematógrafo Lumière, que el 18 de julio de 1896, en pleno aniversario de la Jura de la Constitución, tuvo su primera función.

Agustín Acevedo Kanopa escribe sobre el documental de C Tangana La guitarra flamenca de Yerai Cortés.

Miradas: repaso literario sobre vínculos entre padres e hijos, por Lucía Lorenzo.

Hasta el lunes.