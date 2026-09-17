Rivalidad de puertos

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

El gobierno “jamás” analizó “ninguna propuesta” de instalación de cable submarino entre las Malvinas y Montevideo, “no se hizo ninguna consideración porque nunca hubo nada. Hubo sí una empresa norteamericana que está trabajando, pero no pensando en Malvinas como punto de enlace, o sea que es una noticia falsa”, aseguró este miércoles el presidente Yamandú Orsi, luego de ser recibido en la Rural del Prado por la Asociación Rural del Uruguay. Además, el mandatario informó que tiene “casi pronto” su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas y adelantó que incluirá “temas que son comunes”, como “la solución pacífica de la controversia, el multilateralismo como bandera, la defensa de las libertades o los regímenes democráticos”.

El conflicto en el puerto de Montevideo escaló y, según un comunicado de Terminal Cuenca del Plata (TCP), el sindicato de esa empresa resolvió parar por tiempo indeterminado, por lo que la firma dispondrá del “personal necesario para cumplir con el régimen” de operaciones, de acuerdo con la resolución de servicios mínimos dispuesta por el gobierno la semana pasada. La empresa tomará “todas las medidas necesarias para asegurar el efectivo cumplimiento” de esa resolución. TCP sostiene que “el margen de negociación disponible [...] ha sido plenamente utilizado”, y que por eso no realizará “nuevas modificaciones a las propuestas y condiciones ya planteadas”, pero reafirma su “disposición al diálogo y a participar de todas las instancias”.

En este marco de conflicto, la diaria accedió a un documento que detalla la propuesta realizada por Neltume Ports al gobierno para instalar una nueva terminal de contenedores, denominada Montevideo Container Terminal (MCT), que implica una inversión total de 884 millones de dólares, y proyecta 920 metros de línea de atraque, unas 38 hectáreas ganadas al mar “sin ocupar muelles públicos existentes”, y la puesta en operación de equipos de “última generación”, para tener una capacidad de 1,15 millones de TEU anuales. Este miércoles, Orsi se refirió por primera vez a la iniciativa, dijo que es “una buena propuesta”, aunque aclaró que hay “limitantes” para analizar. “A mí me gustaría tener otro puerto de ese porte”, concluyó.

También se conoció que el 10 de diciembre, en conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, el Premio Internacional Mario Benedetti a la Lucha por los Derechos Humanos y la Solidaridad será entregado a Abuelas de Plaza de Mayo y al cantautor cubano Silvio Rodríguez.

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