Hacia una “agenda de transparencia”

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Después de reunirse con la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, dijo el martes que “no funcionaron las alertas que debieron funcionar” en el caso de Pablo Leiva, el exasesor del edil nacionalista Gonzalo Gómez que fue condenado por lavado de activos y tráfico interno de municiones. Apuntó, por ejemplo, que si bien el uso de dinero en efectivo en grandes cantidades “ya de por sí es un elemento indicativo de riesgos”, el uso de grandes cantidades con billetes de baja denominación lo es “mucho más todavía”, en referencia a que Leiva pagaba en una sucursal de Abitab facturas de entre 300.000 y 400.000 pesos con billetes de 100 y 200 pesos, según la investigación policial.

En este marco, Díaz anunció que la comisión analiza incluir en la Evaluación Nacional de Riesgo, realizada en 2023, “algunos riesgos que se vieron aparentemente explicitados en los hechos de pública notoriedad”, como “la utilización de redes de pago”.

La comisión abordó a su vez la financiación de los partidos políticos, un tema que en estas horas también estuvo presente en la interna del Frente Amplio. En concreto, el presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, se reunió el lunes con la bancada de senadores oficialistas para impulsar la concreción de una instancia de diálogo entre los partidos para avanzar en modificaciones a la ley de financiamiento de los partidos. La senadora Constanza Moreira confirmó a la diaria que, en ese sentido, dentro de la reflexión sobre la tarea legislativa hasta fin de año, se estableció la necesidad de ir hacia “una agenda de transparencia”.

Por otra parte, el diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone propuso formalmente la creación de una comisión bicameral en el Parlamento para analizar la posibilidad de habilitar los allanamientos nocturnos. En tanto, en Durazno, el edil colorado Gabriel Montes de Oca presentó un pedido de informes al intendente Felipe Algorta, del Partido Nacional, para “contar con información completa” respecto de la contratación de la fundación liberal Free (Fundación Rioplatense de Estudios) para la provisión de hasta 200 recursos humanos.

Fuera del ámbito político, les contamos los detalles de la propuesta de convenio colectivo aprobada el martes por la asamblea del sindicato de trabajadores de Terminal Cuenca del Plata, y los resultados de una nueva encuesta sobre acoso sexual callejero, que, entre otras cosas, reveló que 54% de las mujeres uruguayas atravesó su primera situación antes de los 15 años.

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