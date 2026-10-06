La carrera hacia el balotaje

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

El resultado de las elecciones en Brasil, en las que el candidato del Partido Liberal, Flávio Bolsonaro, superó al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, abrió una nueva etapa en el camino hacia la segunda vuelta del 25 de octubre. Por un lado, Lula planea presentar a su candidato a la vicepresidencia, Geraldo Alckmin, como futuro ministro de Hacienda, en un intento por reforzar la confianza en la gestión de la economía. También pretende captar al electorado de Augusto Cury (Avante), quien consiguió el 2,89% de los votos, considerado más abierto a un acercamiento al Partido de los Trabajadores –a diferencia de los demás candidatos, favorables a la derecha–, y participar en los debates electorales. Bolsonaro, por su parte, prevé intensificar su presencia en las calles con visitas a ciudades claves para movilizar a sus partidarios y captar a los votantes indecisos.

La primera vuelta electoral en Brasil generó distintas reacciones en gobiernos de la región y del mundo. El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, celebró en X el resultado que obtuvo su “amigo” Bolsonaro y señaló que “el verdadero cambio es derrotar a la izquierda”. Su par argentino, Javier Milei, usó el nombre de su partido para felicitar al candidato ultraderechista: “La libertad avanza en Brasil”, afirmó. Un poco más lejos, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, felicitó la “gran victoria” de Bolsonaro y agregó: “Espero con interés restablecer la extraordinaria amistad entre Israel y Brasil”.

También hubo repercusiones a nivel de la política uruguaya. Consultado al respecto en una rueda de prensa, el presidente Yamandú Orsi enfatizó que “lo más importante” es que el proceso “transcurra dentro de las normas y la convivencia democrática”, y, sobre la afinidad del Frente Amplio (FA) con Lula, puntualizó que “la fuerza política es la fuerza política, el gobierno es el gobierno”.

En paralelo, la senadora del FA Liliam Kechichian dijo que la fuerza de izquierda se ha expresado “claramente” a favor de la candidatura de Lula y que lo seguirá haciendo porque considera que “es la mejor propuesta para Brasil”, mientras que su compañera de bancada, Constanza Moreira, apuntó a la diaria Radio que “para Uruguay una victoria de Bolsonaro es una pésima noticia”.

En cambio, desde la oposición, el senador colorado Robert Silva cuestionó que “es bastante claro” que el FA “decidió meterse en la campaña electoral de otro país y jugó abiertamente por Lula”, y el senador nacionalista Sebastián da Silva aseguró que “el viraje a la derecha de América Latina es un dato de la realidad” y que “la izquierda tiene a todo el mundo cansado”.

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