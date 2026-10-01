A buen puerto vas por agua

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Después de meses de un conflicto que acaparó la atención y generó críticas al gobierno, pedidos de declaración de esencialidad por parte de la oposición y las gremiales empresariales, y hasta iniciativas como la que presentaron los senadores colorados para regular la esencialidad y los servicios mínimos, este miércoles el sindicato de trabajadores de Terminal Cuenca del Plata y la empresa, con la intervención del Poder Ejecutivo, alcanzaron un preacuerdo para la firma de un nuevo convenio colectivo.

Según se pudo saber, en la salida al largo conflicto mucho tuvo que ver la mediación directa del secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez. Pocas horas antes de la firma, que tuvo lugar en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), con la presencia del titular de la cartera, Juan Castillo, el subsecretario, Hugo Barretto, y el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, el diputado colorado Adrián Juri había anunciado que planteará interpelar a Castillo ante la no resolución del conflicto.

El convenio es a cinco años, asegura a los trabajadores 21 jornales mensuales desde enero del año que viene y establece una partida diferencial excepcional compensatoria. Luego de la firma, Castillo defendió el accionar del ministerio que encabeza y sostuvo que “a la hora de tener que resolver el conflicto” son necesarias “una dosis de paciencia y mucha flexibilidad táctica”. “Cuanto más nos dicen que tendríamos que resolver [los conflictos] de otra forma, con otro tipo de medidas, nosotros más apostamos a la negociación. No hay otra forma para nosotros”, concluyó.

En otro orden, este miércoles el presidente Yamandú Orsi encabezó la colocación de la piedra fundamental de la nueva planta potabilizadora de OSE en Aguas Corrientes, que incrementará la capacidad de producción en 200.000 metros cúbicos de agua potable por día (actualmente la planta produce 600.000 metros cúbicos diarios). En su discurso, Orsi recordó la crisis hídrica que afectó la zona metropolitana en 2023, con “Paso Severino casi seco, casi vacío”, “el agua salada que empezó a salir de nuestras canillas”, algo que “dejó una lección que no podemos olvidar”. “La seguridad hídrica se construye con años de anticipación, con planificación, con inversiones y con decisiones que trasciendan a un gobierno”, afirmó, y defendió el haber dejado sin efecto el proyecto Neptuno y las decisiones de construir esta nueva planta y la represa de Casupá.

También este miércoles, la Asamblea General del Claustro de la Universidad de la República reeligió como rector a Héctor Cancela, que ocupará el cargo durante los próximos cuatro años, y Carlos Batthyány asumió como nuevo rector de la Universidad Tecnológica.

Además, en nuestro suplemento Economía:

Sebastián Fleitas argumenta la necesidad de que Uruguay tenga una ley de lobby y regular el financiamiento de los partidos y la puerta giratoria (funcionarios que se desempeñan como reguladores y, en otros momentos, como dependientes o lobistas de las industrias afectadas).

Joaquín Pascal y Nazareno Sánchez analizan la creación neta acumulada de empleos en los primeros ocho meses del año (9.782 puestos), menos de la mitad que en el mismo período de 2025.

Especialistas advierten sobre los riesgos de que la inteligencia artificial agrande la brecha de género y reduzca puestos de trabajo que requieren educación media y alta. Por Lucía Barrios.

Hasta mañana.