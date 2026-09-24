Los billetes de la bolsa

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Este miércoles se conocieron algunos detalles de la investigación que terminó en la condena de tres personas luego de la incautación de 141,5 kilos de pasta base y 124 kilos de cocaína, valuados en unos dos millones de dólares. Uno de los condenados, Pablo Leiva, que era asesor del edil nacionalista por Montevideo Gonzalo Gómez, participaba del esquema de lavado de activos recibiendo dinero en efectivo en bolsas de supermercado y colocándolo en el sistema financiero de forma legal. En la casa de Leiva se hallaron tres millones de pesos en fajos de billetes que estaban sobre un mueble en el living. En este sentido, la Policía comenzó a investigar un local de una red de cobranza como parte del esquema de lavado de activos, cuya concesionaria es Laura Scalabrini Muga, esposa del director por la oposición en la Administración Nacional del Puerto, Jorge Gandini. El exsenador del Partido Nacional brindó una conferencia de prensa en la que negó que Leiva lavara dinero en su local. Además, Gandini dijo que recibió el respaldo del expresidente Luis Lacalle Pou y reiteró que no tiene “nada que ocultar”.

Este jueves el presidente Yamandú Orsi dará un discurso ante la Asamblea General de la ONU, en Nueva York, donde el miércoles mantuvo una reunión con los presidentes del espacio Urupabol. Santiago Peña (Paraguay) y Rodrigo Paz (Bolivia) participaron de un encuentro del Compromiso Regional de Santiago contra la Delincuencia Organizada, que promueve el presidente de Chile, José Antonio Kast. También se reunió con representantes de la empresa Praxis, que proyecta instalar en Colonia la “sede física” de una “nación digital” con sede en Nueva York, respaldada por criptomonedas.

La Administración Nacional de Educación Pública solicitará una reunión al Ministerio de Educación y Cultura tras conocerse el fallo de la Suprema Corte de Justicia que habilitó que niños vinculados a una colonia menonita que dejaron de asistir a una escuela pública en el departamento de Florida continúen recibiendo educación en la comunidad donde viven, vinculados con un sistema de educación a distancia de Estados Unidos que eligieron sus padres. En el fallo, los ministros que votaron en mayoría argumentan que “la libertad reconocida a los padres no se agota en la posibilidad de optar entre establecimientos educativos estatales o privados”, sino que incluye “la posibilidad de escoger la modalidad educativa que resulte acorde con sus convicciones, siempre que se asegure efectivamente el derecho del niño a la educación y su desarrollo integral”.

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