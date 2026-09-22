Orsi y Lula se van a encontrar “nuevamente pronto”

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

En el marco de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, que se celebra en Nueva York, el presidente Yamandú Orsi se reunió con su par de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Según escribió Orsi en su cuenta de X, hablaron “de comercio, infraestructura compartida, desarrollo productivo, integración y regulación de las apuestas deportivas”. Por su parte, Lula contó en la misma red social que conversaron de la integración latinoamericana y caribeña, las amenazas del extremismo político y la desinformación, y que con Orsi se deben encontrar “nuevamente pronto para avanzar en proyectos de integración transfronteriza, en especial en la construcción del puente binacional sobre el río Yaguarón”. Además, Lula agradeció a Orsi “la autorización concedida a Brasil para el uso del excedente de la cuota uruguaya de exportación de carne bovina a China”, unas 324.000 toneladas, que, según explicó la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi. “Uruguay no va a utilizar este año”.

A nivel judicial, pero con derivaciones políticas, como parte de la Operación Trazador, la Policía incautó más de 260 kilos de droga, armas, vehículos y dinero y detuvo a Pablo Leiva, asesor del edil del Partido Nacional Gonzalo Gómez (lista 250). Leiva fue condenado por lavado de activos y un delito de tráfico interno de municiones y fue desvinculado por Gómez como asesor. Pero este lunes se supo que, como producto de los chat de los celulares incautados, la Policía investiga el vínculo del esquema de lavado de activos con un local de cobranza que pertenece a la esposa de líder de la 250, el exsenador blanco y actual director de la Administración Nacional de Puertos, Jorge Gandini. Leiva operaba en ese local con frecuencia para pagar el Banco de Previsión Social de una empresa constructora. Fuentes vinculadas a Gandini sostuvieron que este no tenía vínculo con Leiva y que el exsenador dará una conferencia de prensa este martes para explicar que Leiva habría blanqueado el dinero a través de esa empresa sin conocimiento de su esposa ni de los empleados.

Sobre la situación en el puerto de Montevideo, en el marco de un paro nacional portuario de 24 horas convocado por el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines, la Confederación de Cámaras Empresariales expresó mediante un comunicado su preocupación por otra alteración de la operativa y advirtió que en lo que va del año “se contabilizaron en total 44 días” con interrupciones, “superando los 35 días de 2025”. En tanto, el sindicato está citado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para este martes para intentar destrabar la negociación por el nuevo convenio colectivo.

En entrevista con Lucía Barrios, el presidente de Antel, Alejandro Paz, sostuvo que con un nuevo data center ubicado en Las Piedras, el ente apuesta a ampliar la capacidad de cómputo de Uruguay para procesar inteligencia artificial en el país y evitar que “datos sensibles” salgan al exterior, como los vinculados a la salud, la infancia, el gobierno y la información estratégica de las empresas. Sin embargo, Paz aclaró que la soberanía tecnológica “absoluta es imposible”. En cuanto a la utilización de agua para la refrigeración de los equipos del data center, el jerarca adelantó que “es un circuito de agua cerrado”, en el que “el agua circula, pero no se está utilizando agua nueva permanentemente”.

Hasta mañana.