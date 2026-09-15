Marcha atrás para “avanzar con fraternidad y con más objetividad”

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, se reunió este lunes con la Mesa Departamental de Montevideo del Frente Amplio y luego anunció que va a pedir la postergación del tratamiento en la Junta Departamental capitalina del Programa de Actuación Integrada Complementario vinculado a los bañados de Carrasco y a la iniciativa inmobiliaria presentada por Bislun SAS en 2025. Según Bergara, en el plazo de un año se deberá hacer un estudio profundo de la situación y así “ser capaces de llegar a puntos de acuerdo que nos permitan avanzar con fraternidad y con más objetividad en toda la discusión sobre este tema”.

El puerto de Montevideo sigue dando que hablar. El gerente de Desarrollo de Negocios de Neltume Ports, la accionista mayoritaria de Montecon, Fernando Reveco, dijo a la diaria Radio que Uruguay reúne las “prestaciones económicas, sociales y políticas” para invertir 900 millones de dólares en la construcción de una terminal especializada de contenedores, iniciativa que la empresa le presentó al gobierno recientemente. Si bien la empresa desistió del arbitraje por 600 millones de dólares que había iniciado en 2024 ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, Reveco aclaró que el acuerdo con el gobierno “no está condicionado” y “no tiene ninguna contraprestación”.

En el marco del conflicto que mantienen la empresa Terminal Cuenca del Plata (TCP) y sus trabajadores, y por el cual el Poder Ejecutivo emitió una resolución para garantizar los “servicios mínimos” en TCP, el Partido Colorado dio a conocer una declaración crítica que expresa que el gobierno “llegó tarde y mal” y que “recurrió a una estrafalaria construcción jurídica”. En cambio, Jorge Pozzi, director de la Administración Nacional de Puertos en TCP, dijo a la diaria Radio que la decisión es “equilibrada, balanceada, ajustada a derecho y que, de alguna manera, ayuda a encauzar de vuelta la discusión”.

Este lunes la decisión del Poder Ejecutivo que fue considerada “excesiva” por el PIT-CNT fue rechazada por el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines porque “limita el derecho sindical”. El sindicato anunció que convocará al equipo legal de la central sindical para conseguir asesoramiento técnico y “definir las medidas a tomar”.

Tras una instancia tripartita entre la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay y la Administración Nacional de Educación Pública, este lunes se acordó la suspensión de la resolución del Consejo de Formación en Educación que disponía pasar los cursos a la virtualidad en aquellos centros que estuvieran ocupados por los estudiantes, medida que elevó los decibeles del conflicto y generó un paro de 48 horas del Sindicato de Docentes de Formación en Educación (Sidfe). A raíz del acuerdo, el Sidfe suspendió el paro previsto para el martes.

Según el artículo Sistema de Gestión de Calidad en la Maternidad Universitaria: estrategia para la reducción sostenida de la tasa de cesáreas, elaborado por la maternidad universitaria del Hospital de Clínicas, en ese centro se redujeron las cesáreas de 49% a 37% entre 2022 y 2024 con una estrategia integral que combinó protocolos, capacitación y participación de las pacientes. Para los investigadores, estos resultados confirman que se pueden reducir las cesáreas innecesarias interviniendo sobre la organización de la atención.

Hasta mañana.