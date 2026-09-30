De municiones reales y simbólicas

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

El Ministerio del Interior entregó al presidente Yamandú Orsi el decreto que busca avanzar en la regulación de las armas y las municiones en nuestro país. Así lo anunció el propio ministro del Interior, Carlos Negro, tras asistir a la Comisión de Seguridad Pública y Convivencia del Senado, convocada por la oposición para dar explicaciones sobre el aumento de 6% de los homicidios en el primer semestre de este año respecto al mismo período del año pasado. El decreto en cuestión mantiene el límite general de ocho armas por persona, pero establece un máximo de cuatro armas cortas y, dentro de esas cuatro, dos pistolas.

Durante la comparecencia, el jerarca aseguró que se adoptaron distintas acciones para reducir el porcentaje de homicidios, como los cambios de las jerarquías policiales, el policiamiento y los recursos previstos en la Rendición de Cuentas para adquirir nuevas tecnologías y crear vacantes. Desde la oposición, tanto el senador colorado Andrés Ojeda como el senador nacionalista Javier García aludieron a barrios que “están gobernados por criminales y narcos”. En respuesta, Negro dijo que, “en el territorio uruguayo, gobierna el Estado, gobierna la Policía”.

Por otra parte, continúan las repercusiones políticas del caso de Pablo Leiva, el exasesor del edil nacionalista Gonzalo Gómez que días atrás fue condenado por lavado de activos en una causa por narcotráfico. Una de las principales novedades es que Gómez, que el lunes en conferencia de prensa había dicho que no había mérito para apartarse temporalmente de su cargo, solicitará licencia en la Junta Departamental de Montevideo hasta que su caso sea analizado por la Comisión de Ética del Partido Nacional (PN), según informó El País y confirmó la diaria con fuentes partidarias.

En filas nacionalistas, no cayó bien la confirmación de Gómez de que Leiva, además de haber sido procesado por lavado de activos, no cumplía tareas en la Junta Departamental. El senador Sergio Botana dijo en el programa Desayunos informales de Canal 12 que es “inaceptable” que Leiva “no tuviera tareas asignadas”, mientras que el también senador del PN Sebastián da Silva afirmó a la diaria que “la conferencia fue lamentable” y que “toda la situación es bochornosa”.

Mientras tanto, a una semana de la reanudación de las negociaciones en el ámbito tripartito, la empresa y los trabajadores de Terminal Cuenca del Plata volvieron a reunirse, pero siguen sin alcanzar un acuerdo que permita laudar los contenidos de un nuevo convenio colectivo.

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