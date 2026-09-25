Vocación por la paz

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

El presidente Yamandú Orsi habló este jueves ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York, y subrayó la vocación de Uruguay por la paz y el propósito del país por “construir una sociedad en la que la dignidad, la libertad, la convivencia y las oportunidades puedan ser parte de la vida cotidiana de sus ciudadanos”. El mandatario también llamó a no ser indiferentes “ante el dolor que implica un estado de guerra interminable, el miedo y el dolor que generan el crimen organizado, la amenaza permanente del terrorismo, la represión que surge de la tiranía” o “el sufrimiento que provoca” el bloqueo económico al pueblo cubano. Además, sostuvo que “ningún país es dueño de la verdad absoluta, ninguna nación tiene el monopolio de las soluciones, ninguna sociedad puede pretender que su experiencia histórica sea universal y ningún pueblo debería ser condenado a elegir entre modelos impuestos desde fuera”.

En declaraciones a la prensa, Orsi se refirió al gobierno del presidente Donald Trump y dijo que “son momentos complejos del mundo y Estados Unidos está jugando fuerte”, pero la relación “es muy frontal”, lo que “ayuda”, porque “más allá de que jugás a veces con el riesgo de chocar, a la larga ser frontal reditúa mucho”.

En otro orden, la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) recibió una denuncia anónima contra el edil nacionalista por Montevideo Gonzalo Gómez, que tenía como asesor a Pablo Leiva, recientemente condenado por lavado de activos. Es la primera denuncia que recibe la Jutep por este caso, y tiene 90 días para pronunciarse. Según se informó, la investigación que llevó a la condena de Leiva continúa y está enfocada en un esquema de lavado de activos que incluye una casa de cobros que pertenece a la esposa del director por la oposición en la Administración Nacional de Puertos, Jorge Gandini. El exsenador nacionalista, que el martes brindó una conferencia de prensa para aclarar que no cometió ningún ilícito, envió una carta a la Fiscalía de Estupefacientes de primer turno para acceder a la carpeta investigativa de la operación.

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