“Un cliente más”

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

El director por la oposición en la Administración Nacional de Puertos y exsenador nacionalista, Jorge Gandini, brindó una conferencia de prensa luego de que se conociera que la Policía estaba investigando una sucursal de cobranzas a nombre de su esposa, Laura Scalabrino Muga, como parte del esquema de lavado por el que fue detenido Pablo Leiva, hasta entonces asesor del edil del Partido Nacional (PN) por Montevideo Gonzalo Gómez. El dirigente dijo que los trabajadores del local conocen a Leiva desde hace, al menos, dos años y medio, porque se trataba de “un cliente más” que pagaba recibos del Banco de Previsión Social y la Dirección General Impositiva; expresó que ni él ni su esposa lo conocen, y negó que se haya utilizado el local para “blanquear” dinero. A su vez, Gandini se puso a disposición de la Fiscalía y de la Junta de Transparencia y Ética Pública, que es la encargada de controlar los ingresos y movimientos patrimoniales: “No tenemos nada que esconder”, insistió.

El caso generó reacciones a nivel del oficialismo y de la oposición. En la interna blanca, el foco estuvo puesto en Lucio Leiva, hijo de Pablo, también asesor de Gómez en la Junta Departamental –el edil pertenece a la lista 250, del sector Por la Patria, que a nivel nacional lidera Gandini– e integrante de la Juventud del PN. El joven fue detenido en la misma operación en la que cayó su padre, pero luego fue liberado; para Gómez, “no corresponde atribuirle responsabilidades por los hechos que se investigan respecto de su padre”. Sin embargo, otras voces nacionalistas, como la del senador Sebastián da Silva, aseguran que “no le haría nada mal dar un paso al costado”. El asunto todavía no fue tratado a nivel formal por el partido.

Por su parte, el presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, dijo a TV Ciudad que el caso genera “preocupación institucional” y aseguró que “hay que estudiarlo” antes de dar respuestas precipitadas: “Yo jamás ofendería a un partido de 190 años diciendo que ahí se esconde un caso de narcotráfico”, expresó.

En otro orden de noticias, les contamos que la Cámara de Senadores dio sanción definitiva a la Rendición de Cuentas con los votos del FA y la ley entrará en vigencia a partir del 1° de enero de 2027, mientras que, en materia deportiva, les acercamos los detalles de una nueva jornada en la que Uruguay siguió sumando medallas en los Juegos Odesur 2026.

Además, en nuestro suplemento Mundo:

Lula da Silva dijo ante la Asamblea General de la ONU que “las concesiones a la ley del más fuerte han superado todos los límites”, respaldó la gobernanza multilateral y advirtió que no cederá ante “tentaciones hegemónicas”.

En el mismo lugar físico, pero con un tono radicalmente opuesto, Donald Trump afirmó que, “si es necesario”, su gobierno utilizará el “poderío militar para salvaguardar los intereses de Estados Unidos en la región”, y dijo que la ONU tiene que “dejar de imponer” la agenda “globalista”.

Estados Unidos, Dinamarca y las autoridades de Groenlandia firmaron un acuerdo de seguridad.

El mapa político tras el triunfo de la izquierda en las elecciones regionales en Berlín con propuestas orientadas a bajar el costo de vida y resolver los problemas de vivienda.

Hasta mañana.