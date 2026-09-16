Responsabilidad social por la educación

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Este martes el presidente Yamandú Orsi se reunió con el rector de la Universidad de la República (Udelar), Héctor Cancela, encuentro en el que se confirmó que la Udelar recibirá 40 millones de pesos de Salto Grande para finalizar el financiamiento de las obras del Centro Universitario Regional Litoral Norte en Salto. El fondo será recibido por la institución de los aportes de responsabilidad social empresarial que realiza la Comisión Técnica Mixta que administra la represa binacional, y que se reparten en partes iguales entre Uruguay y Argentina para apoyar iniciativas vinculadas a la educación.

La fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, trasladó a otra fiscal del equipo de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad a la Fiscalía de Flagrancia de 12° turno por el plazo de una semana, un día después de que el fiscal Ricardo Perciballe cuestionara sus afirmaciones. Ferrero había dicho que iba a hacer “un sondeo de las fiscalías que tengan menos causas” y a “empezar a anexar materias conexas”, y que la Fiscalía que encabeza Perciballe no se iba a “eliminar, pero se le van a agregar competencias”. Dos meses atrás, Ferrero había dispuesto el traslado de otra integrante del equipo de Perciballe a la Fiscalía de Homicidios de primer turno. Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y 12 organizaciones integrantes de Interiores en Red por Verdad, Memoria y Justicia se pronunciaron en defensa de la Fiscalía afectada y cuestionaron las afirmaciones de Ferrero.

El Senado realizó un homenaje al histórico dirigente del Partido Socialista Guillermo Chifflet, que hubiera cumplido 100 años este martes. Fue reconocido por legisladores de todos los partidos como un defensor de los derechos humanos y se recordó cuando ejerciendo como diputado no quiso votar a favor de la participación de Uruguay en la misión de paz de Naciones Unidas en Haití, y renunció a su banca.

En materia económica, según el último informe trimestral de cuentas nacionales del Banco Central del Uruguay, el producto interno bruto se contrajo 0,5% entre abril y junio de 2026 con respecto al mismo período del año anterior.

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